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SOS! Австралия просит о помощи!
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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312 views • December 06, 2021
Австралия просит помощи! Они продолжают бороться, но у них нет больше возможности что-то изменить. Им нужна поддержка Мира, чтобы их услышали и помогли. Армия и полиция там полностью подавила недовольных Новым Мировым Порядком, уже созданном в Австралии. Это может быть и наше будущее, если мы позволим принудительную уколизацию, сегрегацию по рабским кодам, запирание по домам стариков, лишение нормального образования наших детей.

В видео показана сначала Австралия, какой она была: свободной и красивой. Вторая половина видео о том, что с ней стало. Женщина на видео умоляет о помощи, так как им уже очевидно, что самим не справиться. Давайте не допустим этого у нас в стране.

Оригинал видео тут: https://www.brighteon.com/caec8e37-253f-4d00-8694-6f3cc4d8d024

Перевод: Медальтернатива.инфо
Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin

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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео
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