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SOS! Австралия просит о помощи!
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312 views • December 06, 2021
Австралия просит помощи! Они продолжают бороться, но у них нет больше возможности что-то изменить. Им нужна поддержка Мира, чтобы их услышали и помогли. Армия и полиция там полностью подавила недовольных Новым Мировым Порядком, уже созданном в Австралии. Это может быть и наше будущее, если мы позволим принудительную уколизацию, сегрегацию по рабским кодам, запирание по домам стариков, лишение нормального образования наших детей.
В видео показана сначала Австралия, какой она была: свободной и красивой. Вторая половина видео о том, что с ней стало. Женщина на видео умоляет о помощи, так как им уже очевидно, что самим не справиться. Давайте не допустим этого у нас в стране.
Оригинал видео тут: https://www.brighteon.com/caec8e37-253f-4d00-8694-6f3cc4d8d024
Перевод: Медальтернатива.инфо
Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin
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В видео показана сначала Австралия, какой она была: свободной и красивой. Вторая половина видео о том, что с ней стало. Женщина на видео умоляет о помощи, так как им уже очевидно, что самим не справиться. Давайте не допустим этого у нас в стране.
Оригинал видео тут: https://www.brighteon.com/caec8e37-253f-4d00-8694-6f3cc4d8d024
Перевод: Медальтернатива.инфо
Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin
Материалы в тему
· Медицинский журнал Ланцет разгромил преступную политику принуждения к вакцинации http://medalternativa.info/entry/lantset-razgromil-politiku/
· Самая вакцинированная страна в мире отменила Рождественские гуляния https://medalternativa.info/entry/samaya-vaktsinirovannaya-strana/
· Интервью с директором похоронного бюро https://medalternativa.info/video/direktor-pohoronnogo-byuro/
· Вакцинные паспорта превращают общество в ночной КОШМАР, заставляя непривитых жить, как ИЗГНАННИКИ https://medalternativa.info/entry/vaktsinnye-pasporta-koshmar/
· Более 20 исследований и отчётов вызывают сомнения в эффективности вакцины С0V1D и вакцинации детей https://medalternativa.info/entry/somneniya-v-effektivnosti-vaktsin/
Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
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— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео
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