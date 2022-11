💥👻💪🏼 "Shall we play a game?" Q

Cue told us that the future proves the past. This video is filled with Pre-halloween posts from President Trump, Chuck Grassley, Mike Pompeo, Elon Musk and others. Their posts all connect to Cue Posts, proving the future proves the past.What are the odds of that?Mathematically impossible?

Coincidence?

The TRUTH is right in front of you.





๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ช ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿ™





Putting On The Armour Of GOD - 7 video series. Links to them all are in descriptions below every video.

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v140hl7-armour-of-god-series-final-7-of-7.html

Blue Skies Qctober

๐Ÿ‘‰ https://www.bitchute.com/video/mDPMXVlBHAnr/

Shift Is Hitting The Fan

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v1nxwwq--shift-hits-the-fan.html





Deep State Is In The Toilet

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v1p8c8i-deep-state-in-toilet.html





Combatting MkUltra

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/vjne2t-combating-mind-control.html





๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ๐Ÿ’ฅ SAVE THE CHILDREN... Strategic steps. Simple (listen 1.5 speed)

Four Video Series. Every video has links to other the four in the description.

๐Ÿ‘‰https://www.brighteon.com/801ac8eb-c1d5-4949-bc8f-930f196f8f77





๐•™๐•’๐•ก๐•ก๐•š๐•Ÿ๐•–๐•ค๐•ค ๐•š๐•ค ๐•’๐•Ÿ ๐•š๐•Ÿ๐•ค๐•š๐••๐•– ๐•›๐• ๐•“ โ˜†โ˜†โ˜†โ˜†โ˜†





Pool Table on cover - https://www.ozonebilliards.com/product/savannah-8-foot-pool-table-birch-brown-walnut





.......... โ„’โ„ดัตโ„ฏ โ˜ฎ

In Lak'ech Ala K'in โ™ฅ

๐“˜๐“ท๐“ฝ๐“ป๐“ธ๐“ญ๐“พ๐“ฌ๐“ฎ ๐“จ๐“ธ๐“พ๐“ป๐“ผ๐“ฎ๐“ต๐“ฏ & ๐“ฏ๐“ฒ๐“ท๐“ญ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ฑ๐“ฎ๐“ป๐“ฎ.๐Ÿ‘‡

โœ” Gab 'Digital Warriors United' - https://gab.com/groups/40941 ๐Ÿ—ก

โœ” MEWE 'Digital Warriors United' - https://mewe.com/group/6073063be5851230e0031d77 ๐Ÿ—ก

โœ” Telegram Channel 'Digital Warriors United' - https://t.me/DigitalWarriorsUnited ๐Ÿ—ก

โœ” My Moon Talks on "THRIVALISM" from 2017 ๐ŸŽฏ

https://www.youtube.com/watch?v=oWH87AeeUI0&list=PLQFe9VUv0a5_p0XfQSKc5zuO41rMZ30W3





Also Find me on Rumble, Brighteon, Bitchute and UGEtube. Search for "Twisted Light Worker."

๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ช ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿ™