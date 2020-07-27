Mr. V (64η) - ΤΟΥΡΚΙΚΗ 5η ΦΑΛΑΓΞ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙ, ΜΑΣΚΕΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΞΑΝΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ...18_07_2020

Η εναλλακτική ενημέρωση στα καλύτερα της !!Παρασκήνιο, ιστορία, ειδήσεις που συνήθως δεν κοσμούν τα βοθροκάναλα και την πλειοψηφία των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής εξαπάτησης. Ενημέρωση για "ψαγμένους" και αχόρταγους για την αλήθεια όσο πικρή και στενάχωρη να είναι. Για όσους τελικά πιστεύουν και αποδέχονται πως :«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.»Α) Ειδήσεις1) Η Μακεδονία είναι τουριστικώς νεκρή. Κλειστά τα σύνορα με Βαλκάνια... (01:25)2) Απαγόρευση επιστροφής ομογενών για διακοπές στην Πατρίδα ... (04:25)3) Ο κοροϊδοϊός δεν καταδέχεται τους λαθροεισβολείς... (05:01)4) Επιβλήθηκε η μάσκα σε επισκέπτες υπεραγορών (supermarkets)... (05:48)5) Ο Σκλαβενίτης (υπεραγορά) αποσύρει τα τουρκικής προέλευσης προϊόντα...(09:05)6) Υπουργείο Εξωτερικών κλειστό λόγω διακοπών... (09:55)7) Unesco, Αγία Σοφία και απουσία ξένων ηγετών... (11:35)8) Δηλώσεις Emmanuel Macron (13:30)9) Προσπάθειες ενδυνάμωσης σχέσεων με Ισραήλ. Νέο ραντάρ στην Κρήτη. (14:15)10) Η τουρκική προκλητικότητα δεν φρενάρετε με διαβήματα.. (14:50)11) Δήλωση Κωνσταντίνου Γρίβα (καθηγητής Σχολής Ευελπίδων) περί ύπαρξης 5η φάλαγγας για λογαριασμό της τουρκίας... (15:15)12 ) Ακρίτες και νησιώτες, έσο έτοιμοι...Οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι... (16:03)13) Καθημερινή ενημέρωση του προγράμματος ερντογάν στα βοθροκάναλα...(17:53)14) Κουρτίνες εντός της Αγίας Σοφίας... (18:55)15) Ζητούνται ξεκάθαρες αντιδράσεις από Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και Εκκλησία της Ελλάδος... (20:20)16) Τούρκικη εφημερίδα έγραψε πως ο πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι πράκτορας της C.I.A. Επιπροσθέτως, "στόλιζε" τον Ιερώνυμο... Αναμένουμε ακόμη απαντήσεις... (20:44)17) Κόψιμο της 56ης εκπομπής από Youtube (22:40)Την βρίσκετε εδώ :18) Η Αυστριακή κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει 7 τζαμιά και να απελάσει 60 ιμάμηδες μαζί με τις οικογένειες τους... (24:50)19) Η κωλοτούμπα του Βορίδη για το προξενείο της τουρκίας στη Θεσσαλονίκη. Το ιστορικό της προβοκάτσιας που οδήγησε στα Σεπτεμβριανά της Κωνσταντινούπολης - Σμύρνης ( 6 - 7 Σεπτεμβρίου 1955) (25:55)20) Ο πρόεδρος Donald Trump διόρισε υφυπουργό εθνικής αμύνης (Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας) τον 34χρονο Καστοριανό Μιχαήλ Κράτσιο. (28:40)21) Μετά από καταδίωξη και σύλληψη 2 νεαρών Σύρων στο χωριό Φυλακτό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5.000 χάπια captagon, το ναρκωτικό των τζιχαντιστών στη διάθεση τους !!... (30:30)22) Η Κεραμέως επιχορηγεί το τέμενος στο Βοτανικό με 987.400 € !! [ Απόφαση 93347/Β2 16/07/2020 ] (33:00)Β) Εθνικοί Φύλακες1) Ευχαριστίες για την ενίσχυση του Εθνικού Ταμείου Ελληνισμού (35:07)2) Βοήθεια οικογένειας από Τρίπολη (35:28)3) Πρόσκληση για αιμοδοσία στη Τράπεζα Αίματος ( Κωδικός Εθνικών Φυλάκων 15059) (35:37)4) Κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου για την Φιλική Εταιρεία (35:57)5) Υπεύθυνη Δήλωση άρνησης συμμετοχής των παιδιών σας στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (36:25)6) Έτοιμη η απάντηση των Εθνικών Φυλάκων περί "σωτήριων" εμβολίων ο λόγος. Λίγη υπομονή ακόμη... (38:53)7) Πριν μας ξανά κατεβάσουν και χαθεί η επαφή, κάντε την εγγραφή σας στους Εθνικούς Φύλακες... (40:00)Γ) Ερωτήσεις εκπομπής :1) Αληθεύουν δημοσιεύματα του τύπου πως ο Νόμος περί υιοθεσιών είναι ανοιχτά ρατσιστικός εις βάρος των Ελληνόπουλων και υπέρ κάποιων άλλων ; Και αν, πως ακριβώς γίνεται αυτό ; Κρατική προπαγάνδα (ΕΡΤ)... (41:00)2) Ποια είναι η Μπουμπουλίνα της Κύπρου μας, γιατί παραμένει άγνωστη και γιατί την αποκαλούν έτσι ; [ Λουκία Λαουτάρη Παπαγεωργίου, 05/07/1958 ] (44:38)3) Μήπως πρόκειται για υπερβολές όταν διαβάζουμε στο τύπο πως η Ελλάς, προ ολίγων ημερών, συμμετείχε σε νατοϊκή άσκηση στο Αιγαίο υπό τουρκική διοίκηση ; (47:24)4) Αληθεύει πως υπήρξε χαρτονόμισμα των 500 δραχμών το οποίο απεικόνιζε την Αγία Σοφία δίχως μιναρέδες ; Κατάφερε να κυκλοφορήσει ; Γιατί παραμένει άγνωστο ; Ο μαρτυρικός Δημήτριος Γούναρης... (50:47)5) Πόση ακόμα βλασφημία και χλευασμό του Θεανθρώπου έχουμε να δούμε μπροστά μας ; Είναι δυνατόν να αλλοιώνουν την εικόνα του Μυστικού Δείπνου αντικαθιστώντας τον Ιησού Χριστό με ένα τζαμαϊκανό ; Που έγινε αυτό και πως επετράπη αυτό ; H Αγγλία και πάλι πρωτοπόρος ; (54:35)6) Πόσο άγρια μας εμπαίζουν οι κυβερνώντες όταν την ίδια στιγμή που ο μισότρελος σουλτάνος μετατρέπει την Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί εμείς δεχόμαστε σκοτεινούς διαλόγους μακρυά από τα φώτα της δημοσιότητας εκτός Ελλάδος με τους τούρκους ; Θα μάθουμε ποιοι ενορχήστρωσαν αυτό το αίσχος ; (57:45)Δ) Απόφθεγμα εκπομπής" Κάποια ανθρώπινα μυαλά είναι σαν το πιο καλό αυγολέμονο. Δεν τους κόβει με τίποτα !! "Αγνώστου πατρότητας...