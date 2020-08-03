Mr. V (56η) - ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΑΘΡΟΠΟΛΕΙΣ, Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙ ΛΟΓΟΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ 5G

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1) Τοποθέτηση επί του 1ου ερωτήματος από τον Δημήτριο, 19χρονο φοιτητή μέλος των Εθνικών Φυλάκων (00:55)
2) Η εισβολή συνεχίζεται. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η θεατρική παράσταση "Φυλάτουμε τα σύνορα της Πατρίδος vol.1". Απειλές αγροτών στην Θήβα από "ευπαθείς" (06:30)
3) Οι 28 νέες λαθροπόλεις που φυτεύονται ανά την επικράτεια "για το καλό μας"… (ΦΕΚ Β' 1016 24.03.2020) (07:30)
4) Βλασφημία του Σέρβου "επισκόπου" Φρανκφούρτης και πάσης Γερμανίας Γρηγορίου (12:35)
5) Ο "Μητροπολίτης" Γερμανίας Αυγουστίνος αποκλείει τους πιστούς από τη Θεία Κοινωνία (14:15)
6) Ο "Μητροπολίτης" Αυστρίας Αρσένιος θυμήθηκε την μετάδοση της Θείας Ευχαριστίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (15:00)
7) Στην Εκκλησία της Ρουμανίας με πλαστικό κουταλάκι μιας χρήσεως η Θεία Μετάληψης ! (16:22)
8) Στην Μόσχα το θέμα το πήγανε ακόμη πιο πέρα ! (16:30)
9) "Ιερέας" στην σχισματική ψευδοεκκλησία της Ουκρανίας "κοινώνησε" πιστούς online !! (17:13)
10) Στην Αμερική οι παπικοί πλέον πωλούν (!!) την Θεία Κοινωνία στην υπεραγορά (supermarket) !! (18:33)
11) Ελλάς 2020. Ανακοινώσεις -μέτρα (Αν)ιερης Συνόδου (19:40)
12) Το "δημοκρατικό" Google λογόκρινε φωτογραφίες κεραιών 5G στην περιοχή του Νομού Κορινθίας !! (22:55)
13) Το 5G είναι όπλο μαζικής καταστροφής, στρατιωτικής εμπνεύσεως και κατασκευής (24:48)
14) Ευχαριστίες στον "φιλάνθρωπο" Μπιλ Γκειτς για το εμβόλιο του (25:21)
15) Βίντεο των Εθνικών Φυλάκων για 5G και εμβόλια (25:45)
16) "Συστάσεις" υπόκλισης και προσκύνησης των Ιερών Εικόνων (35:25)
17) Ο "Μητροπολίτης" Πατρών Χρυσόστομος "ξήλωσε" τον π. Αναστάσιο Γκοτσόπουλο από προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Πατρών για το "έγκλημα" να λειτουργήσει τον Ιερό Ναό την 25 Μαρτίου !! (36:40)
18) Η Ελλάδα υπέγραψε 3τη σύμβαση με φορέα του Ισραήλ για ενοικίαση drones παρά την ύπαρξη Ελληνικών !! Αιωνία η μνήμη του Κωνσταντίνου Λεκάκου (Pegasus) (38:40)
19) Παρόμοια η κατάληξη του κατασκευαστή του πρώτου ραντάρ Παύλου Σαντορίνη !! (40:52)
20) Ευάγγελος Αρτέμης, ο κατασκευαστής πυραύλων εδάφους-αέρους και θαλάσσης-αέρους (41:50)
21) Θεατρική παράσταση κοροϊδοϊου έξω από κρατικό νοσοκομείο (42:50)
22) Εγκαίνια συντριβανιού στην Ομόνοια (44:19)
23) Ξαπλώστρες, πετσέτες και υποδεκάμετρα στις παραλίες !! (46:07)
24) Ο Π.Ο.Υ ενημέρωσε πως ο κοροϊδοϊος θα μας κάνει παρέα μέχρι το 2025 !! (46:45)
25) Καταγγελία κατοίκων στην οδό Λιοσίων (47:42)
Β) Ευχαριστίες συμπαραστατών, ομοϊδεατών (05:02)
Γ) Εθνικοί Φύλακες
1) Επιστολή - απάντηση στο δημοσίευμα - ντροπή της Καθημερινής και στον Στέφανο Κασιμάτη περί της στολής των Ευζώνων (50:17)
2) Ετοιμάζεται το πρώτο βιβλίο για την επέτειο των 200 ετών από την Εθνική μας Παλιγγενεσίας (52:48)
3) Ετοιμάζεται επιστολή προς την πρόεδρο της "Δημοκρατίας" για τα ευτράπελα του κοροϊδοϊου (52:30)
4) Ετοιμάζονται νομικές ενέργειες στο εσωτερικό και εξωτερικό (53:20)
5) Προσεχώς το νέο βίντεο των Εθνικών Φυλάκων (53:30)
6) Ετοιμάζεται νέα τηλεδιάσκεψης (53:54)
7) Ευχαριστίες για την ενίσχυση του Εθνικού Ταμείου Ελληνισμού (54:00)
8) Προετοιμάζονται νέες δράσεις (55:13)
Δ) Ερωτήσεις εκπομπής
1) Πως αντιμετώπισε ανάλογο περιστατικό πανδημίας (πανώλη ή πανούκλα) ο Εθνικός μας Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας ; (00:30)
2) Τι μπορούμε να θυμηθούμε για τη μεγάλη γρίπη του 1968 στο κόσμο και στην Ελλάδα ; (55:40)
3) Για ποιο λόγο πρέπει το Μέγαρο Μαξίμου να αρτήσει ένα μεγάλο σφηροδρέπανο για σημαία ; [Γεραπετρίτης, Χρυσοχοίδης (Κοεμτζόγλου), Σκέρτσος, Τσιόρδας, Παπαπαναγιώτου, Χούκλη, Βλαστάρης] (1:01:54)
4) Ποια είναι η φωτογραφία μέσα από το προεδρικό μέγαρο από που άφησε απολύτως εμβρόντητους όλους τους Έλληνες ; (1:05:58)
5) Πόση και ποια είναι η σημασία της υπάρξεως του καντηλιού μέσα στα σπίτια των Ορθοδόξων Χριστιανών ; (1:08:18)
6) Πόσο κυνικοί μπορούν να γίνουν ορισμένοι πολιτικοί ειδικώς όταν εκφράζονται αδίστακτα και δημοσίως υπέρ της δραστικής μειώσεως του πληθυσμού της γης ; [Robert Strange McNamara] (1:12:30)
7) Ποια είναι τα εντυπωσιακά αποτελέσματα από τη νέα μεγάλη σφυγμομέτρηση που έγινε προσφάτως στις ΗΠΑ αναφορικώς με το εμβόλιο ; (1:14:38)
8) Τι είπε για το ίδιο ζήτημα ο "πρωθυπουργός" μιλώντας στην (βαρβαρική) αγγλική γλώσσα ; (1:17:05)
9) Αληθεύει ότι ο κ. Μητσοτάκης (Χρυσός) προσκάλεσε τον πάπα στην χώρα μας ; Με ποιο σκεπτικό ; (1:18:58)
10) Τι συνέβη ακριβώς και επαύφθη αμέσως ο πρέσβης της Μάλτας στο Ελσίνκι ; (1:24:42)
11) Μιας και πλησιάζει η 200η επέτειος της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, μπορούμε να θυμίσουμε τι απέγινε ο ηρωικός σημαιοφόρος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ; Έτυχε της αρωγής και βοηθείας του κράτους εκείνης της εποχής ; (1:26:49)
12) Μήπως επέστρεψε μετά από αιώνες η ολέθρια εικονομαχία ; (1:31:50)
Ε) Απόφθεγμα εκπομπής
"Δεν είναι τόσο σημαντικό να παραμείνεις ζωντανός, όσο το να παραμείνεις ανθρώπινος. Αυτό το οποίο μετράει είναι να μη προδίδουμε ο ένας τον άλλο"
Eric Arthur Blair γνωστός με το ψευδώνυμο Τζώρτζ Όργουελ (George Orwell, 25/06/1903 - 21/01/1950) Βρετανός συγγραφέας, λογοτέχνης και δημοσιογράφος