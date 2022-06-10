Plandemia: Capacitémonos para poder liberarnos de la peor estafa y el mayor genocida engaño de la historia

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Capacitémonos y atrevámonos a liberémonos de la genocida agenda globalista de esclavización y explotación generada por el mayor engaño de la historia y la peor estafa que hemos sufrido por parte de las tiránicas elites del poder supra nacional.
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