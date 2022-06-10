Plandemia: Capacitémonos para poder liberarnos de la peor estafa y el mayor genocida engaño de la historia

Capacitémonos y atrevámonos a liberémonos de la genocida agenda globalista de esclavización y explotación generada por el mayor engaño de la historia y la peor estafa que hemos sufrido por parte de las tiránicas elites del poder supra nacional.









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Urgente Acción: Detengamos los planes genocidas de la ONU, OMS, etc. !!!

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Plandemia, Activismo Profesional Anti Globalista, Poderes Supra Nacionales y Supra Terrenales y Mucho Más...

https://www.brighteon.com/2736d393-ea5b-4a80-b69e-489cb74c7ec5





ALERTA: ¡No aflojemos! ¡Esta plandemia no está acabando, está recién comenzando! (Versión Ampliada)

https://www.brighteon.com/3173ae59-d7d2-4ba3-86d0-b4fb91d70528

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