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Plandemia, Activismo Profesional Anti Globalista, Poderes Supra Nacionales y Supra Terrenales y Mucho Más...
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Plandemia, Activismo Profesional Anti Globalista, Poderes Supra Nacionales y Supra Terrenales y Mucho Más…
Todos estos temas son tratados de manera amplia y profunda por Santiago Caviglia –consultor activista anti plandemia especialista en estrategias y conductas humanas- y el Dr. Guery Cordero Carrafa - médico cirujano, partero y homeópata, especialista además en fisiología renal y digestiva, tratamiento de enfermedades degenerativas, terapia neural, acupuntura, medicina tradicional china y ayurvédica, noesiología, noesiterapia, técnica de liberación emocional, constelaciones familiares y estudio de lenguas madres (griego, persa, asirio, babilonio, acadio y sumerio, nuestra civilización “madre”.)-. Acompaña en alguno de los encuentros la periodista y conductora María Eva Díaz.
Se aborda la problemática de la presente plandemia haciéndolo desde todos los puntos de vista pertinentes: técnico, practico, medico, científico, histórico, geopolítico, jurídico, religioso, filosófico, neurolingüístico y comunicacional, sociocultural, moral, místico, espiritual y psicológico.
Se presenta al respecto un análisis de situación, planes de acción y propuestas de solución.
Todos estos temas son tratados de manera amplia y profunda por Santiago Caviglia –consultor activista anti plandemia especialista en estrategias y conductas humanas- y el Dr. Guery Cordero Carrafa - médico cirujano, partero y homeópata, especialista además en fisiología renal y digestiva, tratamiento de enfermedades degenerativas, terapia neural, acupuntura, medicina tradicional china y ayurvédica, noesiología, noesiterapia, técnica de liberación emocional, constelaciones familiares y estudio de lenguas madres (griego, persa, asirio, babilonio, acadio y sumerio, nuestra civilización “madre”.)-. Acompaña en alguno de los encuentros la periodista y conductora María Eva Díaz.
Se aborda la problemática de la presente plandemia haciéndolo desde todos los puntos de vista pertinentes: técnico, practico, medico, científico, histórico, geopolítico, jurídico, religioso, filosófico, neurolingüístico y comunicacional, sociocultural, moral, místico, espiritual y psicológico.
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