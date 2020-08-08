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NOTRE AVENIR se joue aux USA ... Quitte ou double !
luciole
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8 views • August 08, 2020
5 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=p5py7Cemqow&;feature=youtu.be
Philippe WEBER : https://www.youtube.com/channel/UCrexZ-wiV3cCd9tkYo0I4RA

Les dessous des élections américaines …
En France, les informations venant des USA sont censurées ou manipulées. De plus, la situation liée aux élections est complexe. Faisons le point ensemble sur la base de vidéos américaines … Qui est réellement Trump ? Quel est l’enjeu des élections ? Qu’est-ce que l’état profond ? …

Conférence de presse « censurée » de médecins aux USA
http://www.francesoir.fr/societe-sante/transcription-de-la-conference-de-presse-scotus-des-medecins-de-premiere-ligne-de

Radio Québec N°1 : Erreur sur le nombre de cas testés positifs !
https://www.youtube.com/watch?v=G_mTS88z1PM

Radio Québec N°2 : Masques portés à vie tous les ans !
https://www.youtube.com/watch?v=3v9Oc3S8_YE

Secrets révélés d’un ancien agent du FBI (Totalement inédit)
https://stu-dio.tv/emissions/35241

Manifestation à Holywood (31/7) : « Nos enfants ne sont pas à vendre »
https://youtube.com/watch?v=Z0iiKPDTQ2E

Conférence de presse donnée par un groupe de médecins devant la Cour Suprême des USA :
https://www.brighteon.com/11db1365-19db-46ea-ac7d-6aa360bbbf65

Et la transcription : http://www.francesoir.fr/societe-sante/transcription-de-la-conference-de-presse-scotus-des-medecins-de-premiere-ligne-de
Keywords
trumpcensurebigtechetat profondreseaux pedophileselections usa
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