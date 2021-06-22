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Fai mai Polofesa Dolores Cahill, o tui mRNA e faʻalauteleina ai maʻi ma faʻamaʻi
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20 views • June 22, 2021
Sitiseni na faʻatulafonoina faʻasalaga i luga o latou saolotoga ma gaioi mo le sili atu i le 12 masina, ua faʻamalosia nei i totonu o vaega tele, ma o le a le mea e le o toe mamao, tulafono faʻamalosia vailaʻau e toe maua ai latou saolotoga. O loʻo faʻaauau pea ona faʻaaoga e taʻitaʻi faaupufai le faaupuga vevesi ma le le faamaoni o le "mulimuli i le saienisi" o loʻo talitonu pea le toʻatele, ae o latou taʻitaʻia ea i tatou i seisi ituaiga o seoli?
O tui ole Covid-19 o tui fou ma e faʻatoʻa pasia. O loʻo latou i ai pea ile vaega faʻataʻitaʻi e faʻaiʻuina i le amataga o le 2023. Maoae atonu latou, ma matua faʻatamaoaigaina mo latou tagata faʻatauva, ae ole tatou Malo o loʻo saunia mea moni mo malamalama filifiliga i tui? E i ai isi lamatiaga i latou faʻanatinati tui faʻataʻavaleina, aofia ai i luma laina fomaʻi ma manaʻoga tautua tagata faigaluega? Ma aisea ua toʻatele ai saienitisi taʻutaʻua ma taʻitaʻi o tagata lautele i totonu o tatou atunuʻu ua faʻafilemuina e agafesoʻotaʻi ma ala o faʻasalalauga lautele? Talu ai nei na faatonuina ai e le Malo Victorian se pepa ua faaigoaina o le Antibody-dependement faaleleia ma le SARS-CoV-2 tui ma togafitiga. Matou te le o faʻamoemoe ae o le a taumafai e talanoaina le pepa ma se tasi o ona tusitala i se isi vaega. I le taimi nei, o le talanoa e uiga i tui mRNA ma Antibody Dependent Enhancement o Polofesa Dolores Cahill, o se taʻutaʻua taʻutaʻua i tui puipuia ma le suʻesuʻeina o le puipuiga o le tino. O Dr. Cahill o se polofesa o le Iunivesite o Kolisi Dublin ma sa avea ma Taʻitaʻifono o le Max-Planck-Institute i Berlin, Siamani mai le 1995 i le 2003. O ia o se Inventor, Founder ma Shareholder o kamupani ma ei ai Pateni faʻavaomalo ma tusi talosaga mo le faʻaleleia o le amataga faʻamaoniga o faʻamaʻi pei o auto immune faʻamaʻi & kanesa. O Dr. Cahill sa avea ma tagata poto i le EU mo ni nai 15 tausaga i le Lumanaʻi ma le Faʻaleleia o tekinolosi. O pisinisi fou ua maua e le polofesa a Cahill e aofia ai le World Freedom Alliance, o se tulaga i le lalolagi atoa o faʻalapotopotoga ua ofi atu i le faʻamasinoga, talanoaga moni mo le soifua maloloina faʻasaienisi ma polokiki, o loʻo taofia ofisa i le lalolagi atoa e faʻamaonia i lalo o le tulafono. Ua ofoina mai e le World Freedom Alliance ni tali manino e faavae i ni faamaoniga ma unaia le finau malosi ma le aufaasālalau, saienitisi ma malo e faamautinoa le saolotoga faavae o tagata o le lalolagi. Asia Pasefika Aso Nei. Me 21, 2021.
O tui ole Covid-19 o tui fou ma e faʻatoʻa pasia. O loʻo latou i ai pea ile vaega faʻataʻitaʻi e faʻaiʻuina i le amataga o le 2023. Maoae atonu latou, ma matua faʻatamaoaigaina mo latou tagata faʻatauva, ae ole tatou Malo o loʻo saunia mea moni mo malamalama filifiliga i tui? E i ai isi lamatiaga i latou faʻanatinati tui faʻataʻavaleina, aofia ai i luma laina fomaʻi ma manaʻoga tautua tagata faigaluega? Ma aisea ua toʻatele ai saienitisi taʻutaʻua ma taʻitaʻi o tagata lautele i totonu o tatou atunuʻu ua faʻafilemuina e agafesoʻotaʻi ma ala o faʻasalalauga lautele? Talu ai nei na faatonuina ai e le Malo Victorian se pepa ua faaigoaina o le Antibody-dependement faaleleia ma le SARS-CoV-2 tui ma togafitiga. Matou te le o faʻamoemoe ae o le a taumafai e talanoaina le pepa ma se tasi o ona tusitala i se isi vaega. I le taimi nei, o le talanoa e uiga i tui mRNA ma Antibody Dependent Enhancement o Polofesa Dolores Cahill, o se taʻutaʻua taʻutaʻua i tui puipuia ma le suʻesuʻeina o le puipuiga o le tino. O Dr. Cahill o se polofesa o le Iunivesite o Kolisi Dublin ma sa avea ma Taʻitaʻifono o le Max-Planck-Institute i Berlin, Siamani mai le 1995 i le 2003. O ia o se Inventor, Founder ma Shareholder o kamupani ma ei ai Pateni faʻavaomalo ma tusi talosaga mo le faʻaleleia o le amataga faʻamaoniga o faʻamaʻi pei o auto immune faʻamaʻi & kanesa. O Dr. Cahill sa avea ma tagata poto i le EU mo ni nai 15 tausaga i le Lumanaʻi ma le Faʻaleleia o tekinolosi. O pisinisi fou ua maua e le polofesa a Cahill e aofia ai le World Freedom Alliance, o se tulaga i le lalolagi atoa o faʻalapotopotoga ua ofi atu i le faʻamasinoga, talanoaga moni mo le soifua maloloina faʻasaienisi ma polokiki, o loʻo taofia ofisa i le lalolagi atoa e faʻamaonia i lalo o le tulafono. Ua ofoina mai e le World Freedom Alliance ni tali manino e faavae i ni faamaoniga ma unaia le finau malosi ma le aufaasālalau, saienitisi ma malo e faamautinoa le saolotoga faavae o tagata o le lalolagi. Asia Pasefika Aso Nei. Me 21, 2021.
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