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LEAKED AIRLINE DOCUMENTS REVEAL HORRIFIC DETAILS ABOUT 'VACCINATED' PILOTS
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1222 views • June 23, 2021
I APOLOGIZE BUT SOON I WILL HAVE TO STOP POSTING CONTENT BECAUSE I WILL HAVE TO CUT OFF THE INTERNET AND OTHER ACCOUNTS DUE TO FINANCIAL INSUFFICIENCY CAUSED BY THE PLANDEMIC AND IN THE NEXT MONTHS PROBABLY I WILL BE PART OF THE HOMELESS. I WISH YOU ALL GOOD LUCK IN THIS SPIRITUAL STRUGGLE.LET'S HOPE THATS AN "SEE YOU SOON" AND NOT AN GOODBYE.
PEÇO DESCULPAS, MAS BREVEMENTE TEREI QUE INTERROMPER A PUBLICAÇÃO DE CONTEUDO PORQUE VOU SER OBRIGADO A CORTAR A INTERNET E OUTRAS CONTAS POR FALTA DE EFICIENCIA FINANCEIRA CAUSADA PELA PLANODEMIA E NOS PRÓXIMOS MESES PROVAVELMENTE FAREI PARTE DOS DESALOJADOS. DESEJO A TODOS BOA SORTE NESTA LUTA ESPIRITUAL. NA ESPERANÇA DE QUE SEJA UM "ATÉ LOGO" E NÃO UM ADEUS.
PEÇO DESCULPAS, MAS BREVEMENTE TEREI QUE INTERROMPER A PUBLICAÇÃO DE CONTEUDO PORQUE VOU SER OBRIGADO A CORTAR A INTERNET E OUTRAS CONTAS POR FALTA DE EFICIENCIA FINANCEIRA CAUSADA PELA PLANODEMIA E NOS PRÓXIMOS MESES PROVAVELMENTE FAREI PARTE DOS DESALOJADOS. DESEJO A TODOS BOA SORTE NESTA LUTA ESPIRITUAL. NA ESPERANÇA DE QUE SEJA UM "ATÉ LOGO" E NÃO UM ADEUS.
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