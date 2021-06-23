LEAKED AIRLINE DOCUMENTS REVEAL HORRIFIC DETAILS ABOUT 'VACCINATED' PILOTS

I APOLOGIZE BUT SOON I WILL HAVE TO STOP POSTING CONTENT BECAUSE I WILL HAVE TO CUT OFF THE INTERNET AND OTHER ACCOUNTS DUE TO FINANCIAL INSUFFICIENCY CAUSED BY THE PLANDEMIC AND IN THE NEXT MONTHS PROBABLY I WILL BE PART OF THE HOMELESS. I WISH YOU ALL GOOD LUCK IN THIS SPIRITUAL STRUGGLE.LET'S HOPE THATS AN "SEE YOU SOON" AND NOT AN GOODBYE.



PEÇO DESCULPAS, MAS BREVEMENTE TEREI QUE INTERROMPER A PUBLICAÇÃO DE CONTEUDO PORQUE VOU SER OBRIGADO A CORTAR A INTERNET E OUTRAS CONTAS POR FALTA DE EFICIENCIA FINANCEIRA CAUSADA PELA PLANODEMIA E NOS PRÓXIMOS MESES PROVAVELMENTE FAREI PARTE DOS DESALOJADOS. DESEJO A TODOS BOA SORTE NESTA LUTA ESPIRITUAL. NA ESPERANÇA DE QUE SEJA UM "ATÉ LOGO" E NÃO UM ADEUS.