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64) 5G: ''Caramba, chega de nos enganar'' - José Gomes Ferreira
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36 views • May 25, 2021
Créditos e fontes:
José Gomes Ferreira sobre o investimento no 5G
https://twitter.com/jmmfernandes/status/1308015705804156929
''5G não deve ser uma prioridade estratégica'' - Alexandre Fonseca, CEO da Altice: https://www.youtube.com/watch?v=53TF0rzgDjs
A pressão no mundo e em França cresce em desfavor da corrida ao 5G:
Memorandos internos vieram a público - Funcionários das telecomunicações querem interromper a implantação do 5G com base em questões económicas e de saúde.
A dissidência no coração da indústria de telecomunicações prejudica o avanço 5G na França | 18 de Setembro de 2020
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/09/la-dissidence-au-coeur-de-lindustrie-des-telecommunications-sape-la-poussee-de-la-5g-en-france.html
https://www.activistpost.com/2020/09/leaked-memos-telecom-employees-want-to-stop-5g-deployment-based-on-health-and-economic-concerns.html
Vodafone ameaça não ir ao leilão do 5G e retirar de Portugal centro de investigação
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/telecomunicacoes/detalhe/vodafone-ameaca-nao-ir-ao-leilao-do-5g-e-retirar-de-portugal-centro-de-investigacao
5G: Altice, NOS e Vodafone ao ataque contra a ANACOM:
https://pplware.sapo.pt/informacao/5g-altice-nos-e-vodafone-ao-ataque-contra-a-anacom/
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGA
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
José Gomes Ferreira sobre o investimento no 5G
https://twitter.com/jmmfernandes/status/1308015705804156929
''5G não deve ser uma prioridade estratégica'' - Alexandre Fonseca, CEO da Altice: https://www.youtube.com/watch?v=53TF0rzgDjs
A pressão no mundo e em França cresce em desfavor da corrida ao 5G:
Memorandos internos vieram a público - Funcionários das telecomunicações querem interromper a implantação do 5G com base em questões económicas e de saúde.
A dissidência no coração da indústria de telecomunicações prejudica o avanço 5G na França | 18 de Setembro de 2020
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/09/la-dissidence-au-coeur-de-lindustrie-des-telecommunications-sape-la-poussee-de-la-5g-en-france.html
https://www.activistpost.com/2020/09/leaked-memos-telecom-employees-want-to-stop-5g-deployment-based-on-health-and-economic-concerns.html
Vodafone ameaça não ir ao leilão do 5G e retirar de Portugal centro de investigação
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/telecomunicacoes/detalhe/vodafone-ameaca-nao-ir-ao-leilao-do-5g-e-retirar-de-portugal-centro-de-investigacao
5G: Altice, NOS e Vodafone ao ataque contra a ANACOM:
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MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGA
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
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