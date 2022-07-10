ΜΠΕΝΑΚΗ - ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (08/02/2005)

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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΡΟΛΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΤΗΝ 8/2/2005.
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