Презентація Клаудії Куерво. Випадок кота Хімено. Мовлення іспанською мовою з субтитрами українською.





Фрагмент відеозапису презентації ліцензованого фахівця Клаудії Селії Куерво Еспіноси про справу кота Хімено в межах доповіді під назвою «Душа та біологічні програми для виживання», що відбулася в четвер, 29 травня 2025 року, у рамках П’ятого Міжнародного Конгресу Регресивної Терапії, який проходив у бальнеаріо Алікун Де Лас Торрес (Гранада, Андалусія).





Регресивний терапевт Клаудія Куерво розповідає про те, як кіт, чия морда та тіло були виснажені укусами й подряпинами, зцілюється від травм, при цьому клієнткою є жінка, найбільш близька до тварини. Це була командна терапевтична робота, у якій також брали участь терапевти Вікторія Амадор та Хосе Кінтеро Завала.





Тривалість: 7 хвилин 13 секунд. Мова: мовлення кастильською мовою (мовлення іспанською мовою), субтитри українською.





Посилання на відео повної версії доповіді кастильською мовою (іспанською мовою):





https://youtu.be/CmJmLXCTiEU





Посилання для доступу до всіх доступних доповідей конгресу кастильською мовою (іспанською мовою):





https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mBOoF1OkobPrkycVS781x2MOPNDK8Ip





Переклад: Вікторія Слатіна.