© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Презентація Клаудії Куерво. Випадок кота Хімено. Мовлення іспанською мовою з субтитрами українською.
Фрагмент відеозапису презентації ліцензованого фахівця Клаудії Селії Куерво Еспіноси про справу кота Хімено в межах доповіді під назвою «Душа та біологічні програми для виживання», що відбулася в четвер, 29 травня 2025 року, у рамках П’ятого Міжнародного Конгресу Регресивної Терапії, який проходив у бальнеаріо Алікун Де Лас Торрес (Гранада, Андалусія).
Регресивний терапевт Клаудія Куерво розповідає про те, як кіт, чия морда та тіло були виснажені укусами й подряпинами, зцілюється від травм, при цьому клієнткою є жінка, найбільш близька до тварини. Це була командна терапевтична робота, у якій також брали участь терапевти Вікторія Амадор та Хосе Кінтеро Завала.
Тривалість: 7 хвилин 13 секунд. Мова: мовлення кастильською мовою (мовлення іспанською мовою), субтитри українською.
Посилання на відео повної версії доповіді кастильською мовою (іспанською мовою):
Посилання для доступу до всіх доступних доповідей конгресу кастильською мовою (іспанською мовою):
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mBOoF1OkobPrkycVS781x2MOPNDK8Ip
Переклад: Вікторія Слатіна.