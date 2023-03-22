WARNING! RISE OF THE ROBOTS!

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I'LL BE 75 ON 9/11/2023! I'VE NEVER SEEN THE WORLD SO CRAZY AS IT IS NOW. WHAT ONE SEES ON THE OPEN MARKET IS OBSOLETE. THE OCCULT ELITE HAVE TECHNOLOGY 100+ YEARS AHEAD OF WHAT YOU'RE NOW SEEING ON THE WORLD MARKET. HUMANITY IS IN THE END TIMES BECAUSE A VEIL OF DELUSION HAS FALLEN OVER HUMANITY. REMEMBER WHAT THE BIBLE DECLARES! WHEN THEY SAY PEACE AND SAFETY THEN SUDDEN DESTRUCTION COMES WITHOUT WARNING. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...