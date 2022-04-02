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Да Будет Свет!

Виктория ПреобРАженская. Статья «СПАСИТЕЛЬНИЦА — НА ЗЕМЛЕ!». Читает Автор. https://youtu.be/HkwlLWoybQ4

Текст Статьи «СПАСИТЕЛЬНИЦА — НА ЗЕМЛЕ!» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/spasitelnica-na-zemle (в разделе «Статьи Марии ДЭВИ ХРИСТОС», 2007-2022 гг. https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/ ).

Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

«И Явилось на Небе Великое Знамение: Жена, Облечённая в Солнце…» (Откровение). «Эпоха патриархального мышления подошла к концу. Её завершение — есть самоликвидация смертных с помощью якобы «спасительной» жижи, а также — братоубийственной войны, направленной на убиение мирного населения коренной Белой РАсы, чипизации, принятия губительной цифровой метки «Зверя». НО, Наступает Эпоха Духа Святого, Эпоха Матери Мира! Как только Земля будет очищена от мёртвых душ, Грянет Золотой Век Матери МиРАздания! Пришествие Мировой Женственности в Лице Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС СОВЕРшилось 11 Апреля 1990 года, как и было предсказано Нострадамусом — на 48 градусе (Донецк) и Явление Её — на 50 градусе (Киев). Это те ключевые знаки, которые подтверждают Истинность Мессианского Прихода Матери Мира. Все эти годы Матерь Мира Пребывает в гонениях со стороны властей, что также является одним из признаков Её Истинности. О Явлении Софии предвещал и софиолог девятнадцатого века В.Соловьёв, подробно указав все Её Отличительные Признаки. И основное это то, что Она — ХРИСТОС-София и при этом: Духовная Женщина-Философ, Которая Оставит человечеству Универсальное Учение об Абсолюте, Вселенной и ЧелоВеке. Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС Своими Неустанными Трудами Сумела Достичь признания не только среди почитателей Её Золотой КультУры Космического Полиискусства Третьего Тысячелетия, но и в научных кругах, Получив учёную степень полного профессора, гранд-доктора Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии. Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Находясь в темнице за Слово Истины, Оставила человечеству «Последний Завет» и Новые ЗапоВеди для Преображённого человечества Шестой РАсы, Которую Она Готовит на протяжении 32-х лет в неимоверных условиях постоянного прессинга со стороны властей, непрекращающейся травли и клеветы. Множество Её Духовных Книг, Включающих Её Учение, Сборников Пророческой Поэзии, Живописных Картин, Целительной Музыки и Песен, Мистериальных Откровений — Открывают человекам вежды и сердца. И множество почитателей и последователей Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС благодарят Её за Это Открытое ЗНАНИЕ».

(Виктория ПреобРАженская. «СПАСИТЕЛЬНИЦА — НА ЗЕМЛЕ!», 27.03.2022).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://VictoriaRA.com https://USMALOS.com

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