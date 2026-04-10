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Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΣΩΖΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ, ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ https://rumble.com/v78bps0-christ-was-resurrected-to-resurrect-us.html , https://www.youtube.com/watch?v=CEcKar74Yzg
… ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΤΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΓΙΝΟΜΕΝΟΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.youtube.com/watch?v=1IF97f4qp6M , https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΑΤΗΧΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ, ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ, ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΩΝ ΛΩΤΟΦΑΓΩΝ, ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ... ΜΗΠΩΣ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΖΥΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ…
ΓΙΑΤΙ, ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ (ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ), ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝ ΜΕΤΑΝΟΩ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΔΩ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΧΑΝΩ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ. ΟΠΩΣ Ο ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΛΗΣΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΟ ΤΟΥ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΝΑ ΤΟΝ ΘΥΜΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ: «ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ», ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΞΕΧΑΣΕ… ΕΝΩ Ο ΕΞ ΕΥΩΝΥΜΩΝ ΛΗΣΤΗΣ ΑΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΛΕΕΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ: «ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΩΣ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ) ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΩΖΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ;»... ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΛΟΙΠΟΝ ΩΣ ΑΠΙΣΤΟΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΛΗΣΤΗΣ ΛΕΩ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΕ ΣΩΖΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΕΧΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΡΑΔΟΚΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΙΜΑΤΗΡΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝΩ ΑΔΙΑΦΟΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ...
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΑ ΛΕΩ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝ ΓΙΝΟΜΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΑΚΟΜΑ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ... ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ, ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΕ ΚΟΣΜΙΚΗ ΨΕΥΤΟΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΨΕΥΤΟΕΙΡΗΝΗ, ΓΙΑΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΔΗΘΕΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΝΩ ΜΑΣ ΚΑΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ... ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΕΣ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: "ΨΑΛ. 95,5 ΟΤΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΑ". "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ; (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)». «ΜΑΤΘ. 7, 21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς»... ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)". «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)»... "ΨΑΛ. 95,5 ΟΤΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΑ". "ΙΩ. 14,6 ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ· ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ· ΟΥΔΕΙΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΕΙ ΜΗ ΔΙ' ΕΜΟΥ". Καινή Διαθήκη, Α΄ Πέτρου, 1:16 «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι», ΟΧΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ... https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ... ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΩ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ https://www.youtube.com/post/Ugkxm3lwPMVFu1p_kvjUHtKgsIX3FqS4ewM8 και https://rumble.com/v78bps0-christ-was-resurrected-to-resurrect-us.html .
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