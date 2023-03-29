Juego de bajos en la guitarra para pasar a la subdominante

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Muchas veces te has preguntado cuáles bajos se emplean para hacer la transición de la Tónica a la Subdominante. Aquí te presento unos ejemplos (SOL - DO, LA - RE, MI - LA) de manera sencilla y facil de aprender.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Acompañante
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c
☑ Técnicas para acompañar:
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f
☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)
https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3
📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
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