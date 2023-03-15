Le Borsette degli Anunnaki - Anunnaki Bag - Sveliamo il loro mistero 15 Marzo 2023

Uno dei misteri più dibattuti, e finora irrisolti: le borsette degli Anunnaki Mostriamo la loro origine e l'utilizzo pratico di questa preziosa forma Diffuse in tutto il mondo, Mesopotamia, America, Gobekli Tepe e altri luoghi. rivelano una conoscenza antica e molto diffusa. La civiltà più antica, che presto sveleremo, che ha diffuso la conoscenza in quasi tutto il nostro mondo "conosciuto" possedeva un altissimo livello di abilità nell'uso delle energie

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