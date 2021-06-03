Mita reageert op Video in Verzet II!

Wimpertroela Mita had het er maar druk mee, heel de dag onderweg met stapels lijsten richting politie vanwege aangifte en dan ook nog eens dat statement van Video in Verzet waar ze ook al gelijk op moest reageren, nee, het viel allemaal niet mee. Alle wappies op hun achterste benen want hoe zit dat nou allemaal? En dus ging Mita nog maar een keer live en maakte het per seconde alleen maar erger voor zichzelf. Want iedereen en zijn moeder staat op die lijst. Nou ja, bijna iedereen want Mita is er best nog wel een paar vergeten die zich nu een beetje benadeeld voelen. Doen ze zo hun best, staan ze niet op Mita's lijst!

De wapppies die er wel op staan voelen zich natuurlijk heel erg bedonderd en zijn (terecht) erg boos. Het moet dan ook niet leuk zijn om erachter te komen dat je als 'medestrijder' ineens op de zwarte lijst van Mita staat.

En daarom kwam Mita nog maar een keer live, dat had ze beter niet kunnen doen. Maar ja, als je zo overtuigd bent van je eigen gelijk is er geen stoppen.

Video in Verzet vroeg om een rectificatie, dat hebben we dan nog niet gezien. We zijn erg benieuwd of die nog gaat komen van Mita. We gokken van niet.