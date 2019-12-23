46RCB Om varför 9/11 var utan dödsoffer med Simon Shack

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Simon ShackGillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011) I detta avsnitt ligger fokus på att berätta om vad som tyder på att ingen dog under 9/11. Det finns många kända ”truthers” där ute som livnär sig på att delta på konferenser och så vidare men det som är gemensamt med de flesta av dem är att de alla utgår från att ca 3000 människor dog under 9/11 och att de gör analyser utifrån att bild och videomaterialet från händelsen är äkta.2) Howard Lutnik sägs vara en VD på ett företag som hade flest dödsoffer under 9/11. Det fanns endast 3 företag med ett stort antal dödsoffer, resten hade 1 dödsoffer var enligt den officiella berättelsen. I klippet får ni höra Howard berätta sin historia.3) Simon Shacks arbete gällande 9/11 kan ni hitta på nedan länk. I avsnittet spelades delar av 9/11 propaganda upp.4)Vi lyssnar på Earthly Fireflies sammanställning av Simons arbete om hur 9/11 genomfördes.5)Matt Campbell från Architechts and Engineers for 9/11 truth berättar om hur New Yorks polis skickade delar av hans brors kropp hem till honom i olika omgångar.6) Ljudklipp från när Ace Baker begår ett låtsassjälvmord på Jim Fetzers radioprogram.7) Simon Shacks låt Jahman8) Hoaxbusters Calls Chris Kendall ringer till Social security death index och ställer frågor och dödsstatistiken under 9/11 2001