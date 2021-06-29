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Nutriólogo Hugo Robin.- *Alerta ROJA,*, ¡88% de los primeros diagnosticos médicos estan equivocados!
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120 views • June 29, 2021
(Publicado originalmente el 4 de octubre del 2017)
Es oficial, la Clínica Mayo de los Estados Unidos ha revelado un estudio alarmante que indica el como hasta el 88% de los primeros diagnósticos médicos son incorrectos.
En la siguiente entrevista el nutriólogo holístico Hugo Robin nos habla sobre los peligros de acudir convencionalmente con "profesionales de salud" que no estan realmente calificados ante la salud para proporcionar beneficios sobre los pacientes y de igual forma como tomar el control de nuestras vidas para brillar en salud y dejar atras todo aquello que la enfermedad representa.
!!!Sumamente recomendada!!!
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Es oficial, la Clínica Mayo de los Estados Unidos ha revelado un estudio alarmante que indica el como hasta el 88% de los primeros diagnósticos médicos son incorrectos.
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