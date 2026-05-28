Майский конвейер (Окончательный вариант) музыка видеофильм

Майский конвейер (Окончательный вариант)
Куплет 1
Майское солнце плавит проспект,
Белый фургон выполняет проект.
Сирень и птицы, зеленый район,
Тихо катится дьявольский вагон.
В салоне — перегар, недосып и злость,
Смена сожрала людскую порядочность.
На планшете мигает приказ диспетчера:
«Срочный психоз. Агрессивная ... , нужен наркоз».
Припев
Майский конвейер. Белый маршрут.
Твари в халатах по адресу за горло берут.
Птицы поют над весенней землей,
Пока человека увозит конвой.
Майский конвейер. Тухлый маяк.
Минимум килограммов — упакованный хряк.
Новая Вильня встречает сотрудников дикарей.
Человека здесь больше нет. Вот так.
Куплет 2
Родители вышли на чистый балкон,
Послушать, как птицы поют в унисон.
В кармане — квитанция, паспорт на стол,
Внушая себе: «Это ради нее, так доктор завел».
А в белом фургоне, где пахнет бедой,
Ремень зажимает сустав молодой.
Колеса шуршат по разбитым путям,
Туда, где не верят слезам и богам.
Аутро
Минимум килограммов...
Сотрудники дикарей.
Засов провернулся.
Человека здесь нет.
