Майский конвейер (Окончательный вариант) музыка видеофильм

Майский конвейер (Окончательный вариант)

Куплет 1

Майское солнце плавит проспект,

Белый фургон выполняет проект.

Сирень и птицы, зеленый район,

Тихо катится дьявольский вагон.

В салоне — перегар, недосып и злость,

Смена сожрала людскую порядочность.

На планшете мигает приказ диспетчера:

«Срочный психоз. Агрессивная ... , нужен наркоз».





Припев

Майский конвейер. Белый маршрут.

Твари в халатах по адресу за горло берут.

Птицы поют над весенней землей,

Пока человека увозит конвой.

Майский конвейер. Тухлый маяк.

Минимум килограммов — упакованный хряк.

Новая Вильня встречает сотрудников дикарей.

Человека здесь больше нет. Вот так.





Куплет 2

Родители вышли на чистый балкон,

Послушать, как птицы поют в унисон.

В кармане — квитанция, паспорт на стол,

Внушая себе: «Это ради нее, так доктор завел».

А в белом фургоне, где пахнет бедой,

Ремень зажимает сустав молодой.

Колеса шуршат по разбитым путям,

Туда, где не верят слезам и богам.





Аутро

Минимум килограммов...

Сотрудники дикарей.

Засов провернулся.

Человека здесь нет.





