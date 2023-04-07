Ο εθνικισμός θα αλλάξει τις «ράγες» του Έθνους

Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέας Πετρόπουλος, ομιλεί για τα αίτια της έλλειψη κρατικής αντίληψης των Ελλήνων, την συνέπεια της ανθελληνικής Ελλαδικής εξουσίας στις προδοτικές της θέσεις και την σταδιακή αμερικανοποίηση της Κύπρου με την υποκίνηση του Ελλαδικού δουλοφρόνου κράτους. Μόνον ο εθνικισμός μπορεί να δώσει στο Έθνος την πραγματική και ελευθέρα κρατική του υπόσταση ώστε να το οδηγήσει σε περιόδους ευημερίας και ανάπτυξης καταστώντας την Ελλάς υπερδύναμη μέσα στους λαούς και τα έθνη της οικουμένης.

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