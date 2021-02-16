Asistentă decedată după administrarea vaccinului COVID

În zilele de Crăciun: 25, 26 și 27 decembrie în România ar trebui să se sărbătorească Nașterea Domnului. Însă aceste zile au fost decretate în țara noastră drept "Zilele Europene ale Vaccinării în România" și se sărbătorește "Festivalul Vaccinului COVID-19”, un festival cu adevărat grotesc și cu participarea națiunii, transmis de către toate televiziunile plătite cu contracte consistente din bani publici, încă din luna mai a acestui an și care nu pun la îndoială nimic din efectele secundare ale acestui vaccin.

Haideți să vedem ce s-a întâmplat luni, când o asistentă din statul Tennessee, care a primit vaccinul produs de către Pfizer-BioNTech împotriva COVID-19 a decedat. Exact același tip de vaccin care a sosit în România ieri și va fi administrat începând de mâine și în țara noastră.