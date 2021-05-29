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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΠΟΥΤΙΝ - Καθημερινή Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος 11/5/21
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0 view • May 29, 2021
#Putin #Καζάκης #Γαλλία #Φασισμός #Πούτιν
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:
Οι δύο δημόσιες Επιστολές Γάλλων Στρατιωτικών
- Οι Θεσμοί του Κράτους - Έθνους της Γαλλίας
- Ντε Γκωλική η παράδοση των Στρατιωτικών.
Ομοιότητες με το Κίνημα στου Γουδί το 1909
- Έκθεση Δημητρίου Καθενιώτη
Αποσπάσματα της επιστολής των Γάλλων στρατιωτικών
- Η υπεράσπιση του «laicite»
Νασερισμός και επανάσταση του 1909
Οι κατηγορίες για πραξικόπημα στους στρατιωτικούς και η απάντηση
Γιατί μιλούν για εμφύλιο οι στρατιωτικοί.
Δεν υπάρχουν πλέον κοινωνικές εγγυήσεις στην Γαλλία
Η θέση και ο ρόλος Λε Πεν
🔴 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Βαρυσήμαντη η ομιλία Πούτιν της 9ης Μαΐου.
- Η σημασιολογία των τιμώμενων προσώπων στην επέτειο.
Η «Ημέρα της Νίκης» ευκαιρία λαϊκής κινητοποίησης
- Η ηχηρή απουσία των Βαλτικών χωρών
Τα συμμαχικά παρασκήνια παραμονές του Β’ΠΠ
- Η πλευρά του Ψευδοπολέμου
Σαφές το κατηγορώ Πούτιν προς την Δύση
Τα δημοκρατικά στοιχεία στον στρατό επί Μεταξά
- Που βρισκόμαστε με το ελληνικό στράτευμα;
Αναφορά στην Διακήρυξη του Πόρτο
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Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
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1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
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4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
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5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
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6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:
Οι δύο δημόσιες Επιστολές Γάλλων Στρατιωτικών
- Οι Θεσμοί του Κράτους - Έθνους της Γαλλίας
- Ντε Γκωλική η παράδοση των Στρατιωτικών.
Ομοιότητες με το Κίνημα στου Γουδί το 1909
- Έκθεση Δημητρίου Καθενιώτη
Αποσπάσματα της επιστολής των Γάλλων στρατιωτικών
- Η υπεράσπιση του «laicite»
Νασερισμός και επανάσταση του 1909
Οι κατηγορίες για πραξικόπημα στους στρατιωτικούς και η απάντηση
Γιατί μιλούν για εμφύλιο οι στρατιωτικοί.
Δεν υπάρχουν πλέον κοινωνικές εγγυήσεις στην Γαλλία
Η θέση και ο ρόλος Λε Πεν
🔴 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Βαρυσήμαντη η ομιλία Πούτιν της 9ης Μαΐου.
- Η σημασιολογία των τιμώμενων προσώπων στην επέτειο.
Η «Ημέρα της Νίκης» ευκαιρία λαϊκής κινητοποίησης
- Η ηχηρή απουσία των Βαλτικών χωρών
Τα συμμαχικά παρασκήνια παραμονές του Β’ΠΠ
- Η πλευρά του Ψευδοπολέμου
Σαφές το κατηγορώ Πούτιν προς την Δύση
Τα δημοκρατικά στοιχεία στον στρατό επί Μεταξά
- Που βρισκόμαστε με το ελληνικό στράτευμα;
Αναφορά στην Διακήρυξη του Πόρτο
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
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