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VACCINS, MEDECINE & COVID, les révélations du Dr Broussalian - Ema Krusi
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95 views • July 25, 2020
Import YT 1er juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=ZlCHwoGTfCg
Chaîne YT Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Le Dr Edouard Broussalian est médecin généraliste et médecin homéopathe. A travers son expérience de terrain et ses observations cliniques depuis deux générations d'enfants, il nous parle des accidents vaccinaux, des aberrations du système moderne et de son expérience pendant l'épidémie de COVID 19 avec ses patients.
👉https://drbroussalian.com/le-docteur/
💥Conseil de lecture (Introduction générale à la médecine des vaccins) https://www.decitre.fr/livres/introduction-generale-a-la-medecine-des-vaccins-9782360470778.html
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