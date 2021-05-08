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CONSPIRACY CHIC:RESEARCH CEO ON THE VIRUS,THE VACCINE AND THE GREAT CULLING.
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61 views • May 08, 2021
IN MAY 2020 I RECIEVED INFORMATION, DNA READOUTS AND QUESTIONS ABOUT A NEWISH VIRUS.THERE ARE 24 CORONA VIRUSES. THEIR ORIGIN IS SOUTHERN CHINA AND THEY ARE WELL KNOWN AND WELL RESEARCHED.THERE IS NATURALLY A 4% VARIATION IN VIRUSES,ANY MORE THAN THAT IT WAS "TWEAKED" IN A LEVEL 4 LAB. THIS ONE HAD AN UPTAKE KEY TO OPEN A HUMAN CELL. THIS VIRUS IS 5 TIMES MORE LIKELY TO KILL A CHINESE MALE THAN A CAUCASIAN MALE.THREE TIMES MORE LIKELY TO KILL A CHINESE FEMALE OVER A CAUCASIAN FEMALE. THIS IS PART 1 ,MY VIDEO RECORDER WAS SHUT OFF BY "THEM.'THEM GO ON TO PART 2 WHICH IS 30 MINUTES LONG
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