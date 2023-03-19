21. Создавай!

Вот ты женщину поздравил,

До того она тебя –

Так живёшь по своду правил,

Обозначивших края,

Собственных как будто мнений,

Понимания вещей,

Чувств, реакций и решений,

И досужих рассуждений

В зомбо-обществе людей.





Проще мыслить по шаблонам,

Плыть в потоке большинства:

Школа, песни под балконом,

ВУЗ, работа, дом, семья,

Выпивка, ремонт, кредиты,

Пенсия, недуги, дрём,

Повторяя все кульбиты,

Жизнь пройдёшь чужим путём.





Да, возможно, ты не гений,

Но имел же ты мечты!

Сколь-нибудь изобретений

В этот мир добавил ты?

Иль мелодий сладкозвучных,

Иль романов чудных ряд,

Иль стихов, что думать учат,

Иль лекарств, что исцелят?

Иль методик обученья,

Или образы в кино,

Результата полученье

Новым способом без «но»?

Многих научил ты с детства

Понимать добро, любовь?

Находить под Солнцем место,

Применяя свою новь?

Создавал ли честный бизнес,

Или жизни ты спасал?

Миротворцем ли был признан,

Честью нации ли стал?





Не живи же повтореньем,

Создавай, ищи, твори,

Вдохновляйся просвещеньем,

Делая, вперёд смотри!

Хочешь в жизни быть толпою

Муз прекрасных окружён?

Собственной шагай тропою,

Творческим сверкай лучом!

Пусть любовь и озаренье,

Вольность дум и жажда знать

Окрылят твоё стремленье

Изучать и создавать!