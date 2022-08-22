Почему змея в пятнышках? Осторожно: Обезьянья оспа!.. Или сбывается Откр 16:2?

Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/



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Делюсь двумя снами, которые снились мне и моему мужу в одну ночь - 16 апреля 2022 г. Эти сны помогли нам связать происходящие с мире события с исполнением библейских пророчеств.

И вот ещё факты. Вот в этом интервью с врачом https://www.brighteon.com/ab4e3648-3182-4bc4-a9bb-fcf0d7144b00

обсуждается, что очередная всемирная мартышкина хворь (ОО) является идеальным прикрытием запланированных последствий массового ужаливания, проводимого от конца 2020 г. и в течение всего 2021 г.!



Хочу помочь вам понять, что регистрируемые на данный момент кожные проявления так называемой ОО (волдыри, сыпь и проч.) скорее всего и являются первыми проявлениями ГНОЙНЫХ РАН из Откр 16:2, и со временем, возможно, будут проявляться в более выраженной форме.



Откр 16:2

Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его.

Откр 16:2 в оригинале https://biblehub.com/interlinear/revelation/16-2.htm



Гнойные раны в оригинале - 1668. helkos https://biblehub.com/greek/1668.htm

рана, (гнойная) язва; особенно нагноившаяся рана



Это же слово употреблено также в Откр 16:11 и переведено как «язв» Откр 16:11

и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих.

Откр 16:11 в оригинале https://biblehub.com/text/revelation/16-11.htm



Мероприятие 201 (https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/event201/) проводилось в октябре 2019 г. - как раз время 5-й трубы по схеме Лиланда Джонса

(об этом см. до 15:20 https://youtu.be/6Xz4GErnxJE?t=884).



Предполагаемая АТАКА (вспышка) новой мартышкиной хвори ОО согласно сайту nti.org - выпала на 15-е мая 2022 г. - когда кровавая луна (полное лунное затмение) отметило собой 3-ю чашу.

(путь затмения можно посмотреть здесь https://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2022-may-16)



Откр 16:4

Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. См. также: • Мой (Юлин) сон от 21 августа 2019 г. о Н-Ч-РТАНИИ [ХАРАГМУ] ЗВЕРЯ через ИГЛЫ (принявшие их стали как ЗОБМИ) и ТАТУИРОВКИ часть 1 https://www.brighteon.com/dashboard/videos/9915cde2-5dee-433e-9449-69b6ce17ba29 https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/8.html часть 2 https://www.brighteon.com/dashboard/videos/7f9b9190-3691-4b2f-a878-a2391a94a409 https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/9.html См. видео Лиланда Джонса в переводе на русский: • "УЖАЛИЗАЦИЯ" = Н-Ч-РТ-НИЕ ЗВЕРЯ, золотая чаша в руке Вавилонской блудницы https://www.brighteon.com/466abe91-ec84-4bc7-94c1-5471c7d96118 https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/51.html • 14 лет апокалипсиса. Книга Есфири толкует пророчества Откровения. Последняя седмина 2017 - 2024 гг. https://www.youtube.com/watch?v=HAAUA-YMt7U • 5 библейских доказательств 7-летней скорби. Последние 7 лет апокалипсиса (2017-2024 гг.) https://www.youtube.com/watch?v=YZYPctwOO5k • Обобщение всех пророчеств о 3,5 годах из книги Даниила и Откровения https://www.youtube.com/watch?v=6Xz4GErnxJE • Цветки на меноре – затмения, отмечающие события апокалипсиса (2010-2024 гг) https://studio.youtube.com/video/IdOX63q2ww0/edit?o=U • Пророчество Библии о третьй мировой войне. Царь северный и царь южный. Барс против медведя https://studio.youtube.com/video/COIprPLvsyg/edit?o=U • Временная шкала Даниила и 7 голов дракона. Армагеддон 2024 г. - последние дни гнева https://studio.youtube.com/video/2AjuLknFDTM/edit?o=U https://www.brighteon.com/594d6f58-85ba-4ffc-b111-6e7ca963e158 https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/62.html • Третья мировая. Война и опустошения определены. Чаша Божьего гнева. 62 cедмины https://studio.youtube.com/video/7ZpPO7roSTU/edit?o=U Схемы Лиланда с вр. шкалой апокалипсиса 2010-2024 гг. https://drive.google.com/file/d/18oaYtR_uJ4vQe89M7wMqBC2YFD0KMruF/view https://cloud.mail.ru/public/iZxq/TJZbo3GuM https://cloud.mail.ru/public/Y79i/iGEY7SWe9