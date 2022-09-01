ΒΟΜΒΑ... Η ΝΔ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ...

Ακούστε τις αλήθειες, που μας κρύβουν τα πληρωμένα Μέσα Ενημέρωσης, για την ανθελληνική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σε μία μεγάλη αποκάλυψη προβαίνει ο Ηλίας Κασιδιάρης για το οργανωμένο σχέδιο αντικατάστασης του ελληνικού πληθυσμού από αλλοδαπούς, που εισβάλλουν παρανόμως στην Ελλάδα.