ΒΟΜΒΑ... Η ΝΔ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ...

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ακούστε τις αλήθειες, που μας κρύβουν τα πληρωμένα Μέσα Ενημέρωσης, για την ανθελληνική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Σε μία μεγάλη αποκάλυψη προβαίνει ο Ηλίας Κασιδιάρης για το οργανωμένο σχέδιο αντικατάστασης του ελληνικού πληθυσμού από αλλοδαπούς, που εισβάλλουν παρανόμως στην Ελλάδα.