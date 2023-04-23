SEGREDOS OCULTOS dos ILLUMINATI

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Todos nós sabemos que existem poderosas sociedades secretas ao redor do mundo, e que homens e mulheres conspiram uns contra os outros em todos os níveis, da religião à política, das corporações aos militares.
Mas nem todo mundo está ciente de que existe uma fraternidade secreta antiga e abrangente no coração de tudo. Eles trabalharam em ambos os lados por centenas de anos para se dar o controle total sobre o resto de nós. Eles se infiltraram em outras irmandades antigas, governos, realeza, religiões e ordens militares.
Eles influenciam a mídia de maneiras sutis, mas poderosas, além de controlar a educação e o comércio. A elite do mundo está nela ou quer estar nela porque o próprio nome dessa ordem secreta afirma que uma experiência de iluminação está no centro dela. Eles são os Illuminati e esta é a história deles de um impulso implacável para a dominação total.