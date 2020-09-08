Debbie Beekwielder is overspannen!

En natuurlijk is het weer hommeles bij Beekwielder, ja hoor, er is weer ruzie, zo gaat dat nou eenmaal met complotgekkies.

Likken ze de ene dag nog elkaars derde oog, de andere dag trekken ze elkaar door de stront.

Dit keer heeft haar vriendinnetje Eline Miranda Reiger het aan de stok met Andries Schafer en ook al met Dwight Sergio Samson.

En natuurlijk gaat Beekwielder dan ook los.

Het zit haar ook al dwars dat andere mensen ook het crowdfunden hebben ontdekt want dat was toch eigenlijk haar dingetje, geld aftroggelen bij mensen.

En daarom is ze boos, haar uilenbril knapt er haast van.

En ze heeft besloten om geen tikkies meer te vragen, ze doet het wat geniepiger voortaan, vragen om geld te doneren doet ze lekker voortaan via de PB.

Dat zijn dan toch weer die hoerenmaniertjes, wat een parasiet is het toch.

We wensen Fred de Klerk trouwens veel beterschap, fijn hoor, geen zorgverzekering betalen al jarenlang en je toch laten verwennen in het ziekenhuis..