Mr. V (61η) - ΕΠΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΡΑΜΠ ΣΤΟΝ Ο.Η.Ε., ΧΩΡΙΣ ΧΑΖΟΜΑΣΚΕΣ Η ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΣΧΑ..._27_06_2020

Α) Ειδήσεις



1) "Τεχνικές" δυσκολίες στην εγγραφή της παρούσης εκπομπής... (03:01)



2) Αφιέρωση εκπομπής στην επέτειο θανάτου του Υπσγου Νικόλαου Σιαλμά (18/06/1992) και του Υπσγου Εμμανουήλ Γαρυφαλλάκη (18/06/2020) (04:58)



3) Ο Ελεεινός και τρισάθλιος ΓΓ ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg φανερά κείμενος υπέρ τουρκίας (06:20)



4) Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, Μόσχα (21:10)



5) Πλύση εγκεφάλου η συνέχεια μέσω Βραζιλίας αυτή τη φορά... (Γελάνε ακόμα οι πέτρες μετά από έφοδο βουλευτών στο διάσημο νοσοκομείο) (30:55)



6) Το Πακιστάν πρωτοστατεί μέσω του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας κατά του κοροδοϊού (34:28)



7) Απόφαση (Αν)ιερης Συνόδου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως επιτρέπει στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής τη λήψη της Θείας Κοινωνίας με κουταλάκια μιας χρήσεως (35:36)



8) Ψηφοφορίες "Ελλήνων" ευρωβουλευτών περί εντάξεως της Αλβανίας στην Ε.Ε (37:37)



9) Η γερμανική σημαία στο κέντρο των Αθηνών εν μέσω χάους, οικονομικών σκανδάλων, πολύχρωμων σκηνών και εργασιών του Μπακογιαννέϊκου περιπάτου... (41:46)



10) Συνομιλίες του Νίκου Παππά [ (τ)συριζα ] με Σάμι Μιονί επιβεβαιώνοντας το "ηθικόν" πλεονέκτημα της αριστεράς και της κατάντιας το ξεφάντωμα (45:12)



11) Η "ιδιαίτερη" πρόσληψη του κ. Πατέλη ως οικονομικός σύμβουλος του Μητσοτάκη (47:50)



12) Έκδοση νέου βιβλίου από Μιχάλη Ιγνατίου και Νίκου Μελέτη περί Ιμίων και απόρρητων τηλεγραφημάτων των ΗΠΑ (50:04)



13) Πρόσληψη Κυριάκου Μητσοτάκη στην "Εθνική" τράπεζα υπό Ααρών Αβουρί... (50:50)



14) Αποτροπιασμός για τα αίσχη επί του αγάλματος του Γέρου του Μοριά (51:26)



15) Φωτιά στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βαρνάκοβα Φωκίδος.

(52:08)



16) Ανελέητο κυνηγητό στην οικογένεια του Κατσίφα και της μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο (53:20)



17) Θλίψη ανά το πανελλήνιο για την "ακύρωση" της "υπερήφανης" παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για το σωτήριο έτος 2020 (53:59)



18) Αποκαλύψεις - αίσχη για τη διάθεση των χρημάτων της καμπάνιας "Μένουμε Σπίτι" (56:50)



19) Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα νηπιαγωγεία και σχολεία από Σεπτέμβριο !! Εσύ θα καταθέσεις την Υπεύθυνη δήλωση στα σχολεία ή θα αφήσεις το αγγελούδι σου στο έρμαιο όλων αυτών ; ! ; (1:04:10)



Β) Ευχαριστίες συμπαραστατών, ομοϊδεατών (04:10)



Γ) Εθνικοί Φύλακες



1) Ευχαριστίες για εισφορές στο Εθνικό Ταμείο Ελληνισμού (1:00:28)



2) Υπάρχει ακόμη φιλότιμο... (1:00:45)



3) Πρόσκληση για εθελοντική αιμοδοσία στη Τράπεζα Αίματος (1:03:41)



4) Δημιουργία t-shirt παραγωγής Εθνικών Φυλάκων



Δ) Ερωτήσεις εκπομπής



1) Ακούσατε την ομιλία του Donald J. Trump στον Ο.Η.Ε ; (07:18)



2) Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2020 θα γίνει εκ μεταφοράς ή μας τελείωσε ; (26:30)



3) Πόσες μάσκες μετρήσατε στη παρέλαση της Μόσχας ; (29:10)



4) Θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση της 25ης Μαρτίου τώρα που χαλάρωσαν τα μέτρα κατά του κοροδοϊου ; Ερώτηση ΚΡΙΣΕΩΣ... (55:47)



5) Ποια ήταν τελικώς η εξέλιξη με τη Ελληνική φρεγάτα "Σπέτσαι" η οποία επιχείρησε ανεπιτυχώς να πραγματοποιήσει νηοψία σε φορτηγό πλοίο με τουρκικό εξοπλισμό για τη Λιβύη στα ανοιχτά μεταξύ Κρήτης και Λιβύης ; (1:10:20)



6) Τι εντυπωσιακό έδειξε μεγάλη έρευνα - σφυγμομέτρηση που έγινε στη Βόρειο Ελλάδα από τηλεοπτικό σταθμό σχετικώς με το αν η χώρα μας πρέπει να δώσει στην τουρκία στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση που παραβιαστούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ; (1:12:33)



7) Γιατί αποσιωπήθηκε παντελώς τι έγινε στη περιοχή του Θησείου ; (1:14:50)



8) Τι ξεχωριστές δηλώσεις έκανε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ οι οποίες αντί να προβληθούν εξαφανίστηκαν ; (1:17:07)



9) Ποια είναι η εξέλιξη στην κατεστραμμένη οικονομικώς αλλά και τουριστικώς Μυτιλήνη μας με το γνωστό και πολύπαθο εκκλησάκι της Αγίας Αικατερίνης ; Απεκατεστάθη ; (1:20:55)



10) Τι θαυμαστές εμπειρίες είχε διηγηθεί ο Άγιος Παΐσιος από την εποχή της στρατιωτικής του θητείας στη δύσκολη εποχή του συμμοριτοπολέμου ; (1:23:52)



11) Τι ανέφερε σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ ο καθηγητής γεωπολιτικής κ. Ιωάννης Μάζης και δέχθηκε επίθεση από την "δημοσιογράφο" - εντολοδόχο Μαρία Αναστασοπούλου ; (1:26:48)



12) Γιατί θύμωσε ο σουλτάνος και ξεσπάθωσε κατά της Κύπρου μας ; (1:29:56)



13) Κατάφερε η Ελλάς τεράστιο τεχνολογικό επίτευγμα στους ουρανούς με απόλυτη επιτυχία ; (1:31:40)



14) Κολλάνε κοροϊδοϊο και τα μηχανάκια του Youtube ; (1:36:40)



15) Ποιο ήταν το ξεχωριστό αίτημα που ζήτησαν οι Ισραηλινοί από τον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της επισκέψεως του στο Τελ Αβίβ ; (1:38:03)



16) Ποιος κυβερνητικός παράγων δήλωσε απολύτως σύμφωνος για τη κατοχύρωση του πολιτικού γάμου των κιναίδων ; Γιατί δεν έλεγε κανείς του το παραμικρό προ των εκλογών ; (1:39:35)



17) Πόσο ανατριχιαστικά, απαξιωτικά και βαθιά αρρωστημένα αποτυπώνονται στα σημερινά σχολικά βιβλία οι μεγάλοι ήρωες των σκληρών εθνικών αγώνων του 1821 ; (1:41:56)



Ε) Απόφθεγμα εκπομπής



"Για να επιβιώσεις, πρέπει συχνά να πολεμήσεις. Και για να πολεμήσεις, πρέπει να λερωθείς".



Eric Arthur Blair γνωστός με το ψευδώνυμο Τζώρτζ Όργουελ (George Orwell, 25/06/1903 - 21/01/1950) Βρετανός συγγραφέας, λογοτέχνης και δημοσιογράφος.