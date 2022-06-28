Video introduzione al lavoro di volontariato (foto con didascalia senza audio).

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
il fratello fred zacaria in una giornata tipica in uno dei 4 locali (2001/2017): pregare, mangiare, distribuire indumenti, corsi vari (come cucinare , rilasciando anche certificati di frequenza, corso di atteggiamento biblico positivo, ecc) , mettere in contatto datori di lavoro con lavoratori/ici, condividere il messaggio della salvezza per grazia mediante la fede nell'opera di redenzione compiuta dal Signor Gesù sul Golgota, e molto altro.
vedere:
www.fredzacaria.webnode.it
www.fredzacaria.it
+39.3807770333