5G REMEMBER THIS AUSTRALIA ? - ITS TIME TO STOP IT ALL!

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PEOPLE - THE SILENT AND HIDDEN ENEMY -THIS IS IT ALL CAPABLE OF GIVING YOU ANOTHER RADIOACTIVE SYMPTOM LIKE THE PREVIOUS GOF WEAPONIZED MAN MADE ILLNESSES LIKE SARS -MERS ETC - LEARN THE MEANING OF WHAT THESE ABBREVIATIONS MEAN AND THE PENNY WILL DROP!
THERE ALL ELECTRICAL AND POISONOUS TO HUMANS! KNOWLEDGE IS POWER!SARS = SPECIFIC ABZORBTION RADIATION SICKNESS
MERS = MAGNETIC ELECTRO RADIATION SICKNESS
ALL MAN MADE BY FREQUENCY TO KEEP YOU SICK! BY BIG GOV AND BIG PHARMA ALONGSIDE BIG BANKING - THERE ALL COMPLICIT! REMOVE YOUR 5G TOWERS AND WATCH YOUR HEALTH IMPROVE 100%