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L'invention des paradis fiscaux et le second Empire Britannique - 2017
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16 views • May 31, 2020
La toile de l'araignée: Second Empire britannique
est un documentaire publié au Mexique en mai 2017 qui détaille la transformation du Royaume-Uni en tant que superpuissance coloniale en une puissance financière mondiale.
Il suggère que la City of London Corporation et ses banques ont fait des dégâts considérables à l'économie mondiale depuis les années 1960 et que jusqu'à la moitié des richesses offshore est cachée dans une des nombreuses juridictions offshore britanniques.
Avec les contributions de grands experts, universitaires, anciens initiés et les militants pour la justice sociale, le film prétend mettre en évidence comment, dans le monde de la finance internationale, la corruption et le secret ont prévalu sur la réglementation et la transparence, et le Royaume-Uni est au cœur de tout cela.
Site officiel : http://spiderswebfilm.com/
est un documentaire publié au Mexique en mai 2017 qui détaille la transformation du Royaume-Uni en tant que superpuissance coloniale en une puissance financière mondiale.
Il suggère que la City of London Corporation et ses banques ont fait des dégâts considérables à l'économie mondiale depuis les années 1960 et que jusqu'à la moitié des richesses offshore est cachée dans une des nombreuses juridictions offshore britanniques.
Avec les contributions de grands experts, universitaires, anciens initiés et les militants pour la justice sociale, le film prétend mettre en évidence comment, dans le monde de la finance internationale, la corruption et le secret ont prévalu sur la réglementation et la transparence, et le Royaume-Uni est au cœur de tout cela.
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