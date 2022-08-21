Joh. W. Matutis - Das Leben des Glaubens - 21. August 2022

Lass dich nicht entmutigen! Fang an, nach deiner Gewissheit zu leben! Räume alle Widersprüche aus und stimme mit Gottes Willen überein.

Stichworte: Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang - "die Deutschen müssen sparen lernen" - ich weiß, mein Erlöser lebt - Berge müssen fliehn ... - die Furcht vor dem Zufall flieht - Pessimisten und Zweifler haben keine Zukunft - der gläubige Mensch erneuert sich Tag für Tag - mehr hören, um mehr zu sehen - der Glaube kommt aus der Predigt - hättet ihr gehört, hättet ihr jetzt Frieden - schwanger werden mit siegreichem Leben - Wort Gottes wirkt Wunder - "wir sehen durch den Horizont" - praktische Tipps für das Glaubensleben, die funktionieren

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