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Une étudiante refuse le masque - La jeunesse c'est l'absence de peur - Ema Krusi
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5 views • September 02, 2020
30 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=MAgPiH9IAOg
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Une jeune fille de 16 ans raconte son histoire dans son collège (lycée) de Genève. Je salue son courage malgré la pression médiatique et politique actuelle concernant le port du masque.
Une réflexion est lancée sur le port du masque et les maux de tête qu'il peut engendrer..
👉Vous pouvez apporter votre témoignage, joindre l'étudiante ou me contacter sur [email protected] mention "Etudiant".
Une manifestation pour la liberté est prévue le 12 septembre 2020 à la place des Nations à Genève.
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