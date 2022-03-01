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Manipularea Mafiei-Media a statului paralel masonic Malinist-Botist. Sursa:Vezi descriere de dinjos
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1 view • March 01, 2022
https://www.youtube.com/watch?v=K6auF0GV6i8 | "Sursa e de pe Telegram, care avea ca text insotitor asta:
""DISTRIBUIȚI! Accesați link-ul de facebook și distribuiți!https://www.facebook.com/104233806247...
”Războiul” din jocurile video, prezentat ca război REAL din Ucraina. Link la clipul animatiei de joc/simulatie: https://www.youtube.com/watch?v=P0X8J...
Războiul manipulărilor! Antena 3, mașinăria de manipulare a maselor.
Cei care v-au manipulat vreme de 2 ani, azi vă spun adevărul?
NU VĂ MAI LĂSAȚI MANIPULAȚI DE PRĂDĂTORI!!!
Teroriștii psihologici se află în spatele ecranului la care voi vă uitați și vă luați informația.
Noi suntem într-un război nedeclarat cu statul român, într-un război cu facturile la utilități, într-un război cu prețurile la alimente, într-un război cu prețurile la RCA, într-un război cu dobânzile la bănci, într-un război cu SĂRĂCIA. Ce măsuri ia ”statul român” pentru a crea un trai mai bun românilor?
NU VĂ MAI LĂSAȚI MANIPULAȚI DE MASS-MEDIA(mașinăria nr 1 în manipularea maselor) ANTIROMÂNEASCĂ!!!
Distribuiți materialele și abonați-vă la canalul nostru de Telegram:
t.me/LegitimaApararePaginaOficiala"""
""DISTRIBUIȚI! Accesați link-ul de facebook și distribuiți!https://www.facebook.com/104233806247...
”Războiul” din jocurile video, prezentat ca război REAL din Ucraina. Link la clipul animatiei de joc/simulatie: https://www.youtube.com/watch?v=P0X8J...
Războiul manipulărilor! Antena 3, mașinăria de manipulare a maselor.
Cei care v-au manipulat vreme de 2 ani, azi vă spun adevărul?
NU VĂ MAI LĂSAȚI MANIPULAȚI DE PRĂDĂTORI!!!
Teroriștii psihologici se află în spatele ecranului la care voi vă uitați și vă luați informația.
Noi suntem într-un război nedeclarat cu statul român, într-un război cu facturile la utilități, într-un război cu prețurile la alimente, într-un război cu prețurile la RCA, într-un război cu dobânzile la bănci, într-un război cu SĂRĂCIA. Ce măsuri ia ”statul român” pentru a crea un trai mai bun românilor?
NU VĂ MAI LĂSAȚI MANIPULAȚI DE MASS-MEDIA(mașinăria nr 1 în manipularea maselor) ANTIROMÂNEASCĂ!!!
Distribuiți materialele și abonați-vă la canalul nostru de Telegram:
t.me/LegitimaApararePaginaOficiala"""
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