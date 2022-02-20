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Корнеплоды лопуха вместо зимних овощей. Тема КОРНИ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ ! См. также: «Заготовка корней пырея» — https://www.brighteon.com/2c48cd4b-bc8e-45d1-93ba-639daee66ba3 «ВЫЖИВАНИЕ В АПОКАЛИПСИС! ЧТО БРАТЬ В ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК?» — https://www.brighteon.com/6fad9364-c91c-49c5-99e9-1fb2d244f464
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
См. «Защита от приближающейся мировой принудительной вакцинации-чипизации» https://justpaste.it/zaschita-ot-vakcinaci-chipizacii __________________________
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
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