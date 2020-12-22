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Réseaux sociaux : jusqu'où... ? - Ema Krusi
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1 view • December 22, 2020
21 déc. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=mGWTv2RKNgA&;pbjreload=101
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Savez-vous ce que vous avez de plus précieux à offrir ?
Depuis des mois, les peuples se divisent plus que jamais. Certains sont « pour », d’autres « contre ». Peu importe le sujet, le fossé s’agrandit de jour en jour, polarisant les idéologies et les croyances. Se pencher sur l’efficacité et la sûreté des vaccins, sujet désormais d’actualité et inévitable, ne peut se faire sur une base de superstition. Malheureusement, les débats auxquels nous assistons sont immanquablement basés sur l’émotion et les croyances sans inviter les téléspectateurs à prendre le recul nécessaire pour poser les bonnes questions.
Depuis des mois, nous sommes tous rivés plus que jamais sur nos écrans, fouillant dans tous les recoins des réseaux sociaux en pensant un jour y trouver un trésor : la vérité. Or, le but d’un réseau social n’est pas de servir la vérité (pour autant qu’il y en ait une à proprement parler) mais de vous y retenir le plus longtemps. Pourquoi ? Parce que votre attention est ce que vous avez de plus précieux à offrir.
Comprendre que le client n’est pas « l’utilisateur » mais « l’annonceur », c’est commencer à prendre du recul sur cette réalité impalpable et commencer à libérer son cerveau pour voir émerger les bonnes questions.
Pendant que vous vous divisez dans des débats d’opinion, vous alimentez votre solitude et votre séparation des autres, oubliant que la différence est une richesse et que nous avons tous un point commun : l’envie de vivre. Votre cerveau est tel que vous avez l’impression d’agir depuis chez vous en commentant des publications sur vos réseaux sociaux préférés, mais rien ne changera tant que vous alimenterez la machine. Pourquoi ? Parce que son but n’est pas de savoir ce que vous pensez mais de savoir combien de temps de votre vie vous serez prêts à lui donner. Car votre temps, c’est son argent.
Prendre de la hauteur pour y voir clair passera inévitablement par une remise en question de son mode de vie numérique car il est corrélé à notre capacité à renouer avec la première étape du bon sens : poser les bonnes questions et vivre dans le réel.
Derrière nos écrans de fumée 👉 https://www.netflix.com/fr/title/81254224
CDC Publication Décembre 2020 👉 https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf
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✅Retrouvez toutes mes infos dans la rubrique « A propos » en haut à droite de votre écran.
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
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Depuis des mois, nous sommes tous rivés plus que jamais sur nos écrans, fouillant dans tous les recoins des réseaux sociaux en pensant un jour y trouver un trésor : la vérité. Or, le but d’un réseau social n’est pas de servir la vérité (pour autant qu’il y en ait une à proprement parler) mais de vous y retenir le plus longtemps. Pourquoi ? Parce que votre attention est ce que vous avez de plus précieux à offrir.
Comprendre que le client n’est pas « l’utilisateur » mais « l’annonceur », c’est commencer à prendre du recul sur cette réalité impalpable et commencer à libérer son cerveau pour voir émerger les bonnes questions.
Pendant que vous vous divisez dans des débats d’opinion, vous alimentez votre solitude et votre séparation des autres, oubliant que la différence est une richesse et que nous avons tous un point commun : l’envie de vivre. Votre cerveau est tel que vous avez l’impression d’agir depuis chez vous en commentant des publications sur vos réseaux sociaux préférés, mais rien ne changera tant que vous alimenterez la machine. Pourquoi ? Parce que son but n’est pas de savoir ce que vous pensez mais de savoir combien de temps de votre vie vous serez prêts à lui donner. Car votre temps, c’est son argent.
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