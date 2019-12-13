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Nicht einmal Päpste im Mittelalter waren so prüde | Femimis, Teil 1
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It's okay to like boobies.
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https://saria-delaney.com
https://twitter.com/SariaDelaney
https://minds.com/SariaDelaney
https://www.bitchute.com/channel/sariadelaney/
https://www.patreon.com/SariaDelaney
https://paypal.me/SariaDelaney
_______
Quellen
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- Musik
Zelda, Ocarina of Time - Hyrule Field (Morning Theme)
1. Hintergrundlied: Ilker Yalçiner - Reminiscence
2. Hintergrundlied: Ilker Yalçiner - Hanover
-Bilder
Hyrule Field:
https://r-sepko.deviantart.com
https://pixabay.com
https://www.pexels.com
https://www.studis-online.de/Hochschulen/ASH-Berlin
https://wikipedia.de
- Artikel, Studien und Zahlen
Harvey Weinstein
https://www.usatoday.com/story/life/people/2017/10/27/weinstein-scandal-complete-list-accusers/804663001/
Museum in Manchester hängt Gemälde ab
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/john-william-waterhouse-hylas-und-die-nymphen-in-manchester-abgehaengt-a-1190996.html
Kit Harrington
http://www.elleuk.com/life-and-culture/culture/news/a39470/kit-harington-reverse-sexism-comments-wrong/
Werbe- und Konsumentenpsychologie (E-Book)
https://books.google.com/books?id=tpxnCgAAQBAJ&pg=PA215&lpg#v=onepage&q&f=false
Schema Theorie
https://portal.hogrefe.com/dorsch/schematheorie/
Geschlechtergerechte Sprache
http://www.taz.de/!5464998/
Ist dein Arbeitsplatz sexistisch?
http://www.zeit.de/arbeit/2018-01/sexismus-arbeitsplatz-checkliste-metoo-grossbritannien
Binationale Ehen (Statistik von 2013) und Artikel
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2015/02/PD15_053_122pdf.pdf?__blob=publicationFile
http://www.sueddeutsche.de/leben/acht-grafiken-zur-ehe-kann-heiraten-gut-gehen-1.2477048
Berliner Hochschule übermalt angeblich sexistisches Gedicht
https://www.welt.de/kultur/article172785249/Berlin-Alice-Salomon-Hochschule-uebermalt-angeblich-sexistisches-Gedicht-von-Eugen-Gomringer.html
Tweet - Zigarren und Motoröl
https://twitter.com/SariaDelaney/status/956179718855888896
Vaterschaftsurlaub
http://www.oecd.org/els/family/database.htm
http://m.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/5554/What_dads_can_do_for_gender_equality.html
Selbstmordrate - Männer und Frauen
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/318292/umfrage/anzahl-der-sterbefaelle-durch-suizid-in-deutschland-nach-altersgruppe-und-geschlecht/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.agus-selbsthilfe.de/fileadmin/common/suizidzahlen/2015_Suizidzahlen_fuer_2013.pdf
https://agus-selbsthilfe.de/info-zu-suizid/tod-durch-suizid/zahlen-und-statistiken/
http://www.faktum-magazin.de/2016/03/die-welt-suizidrate-bei-maennern-5mal-hoeher-als-bei-frauen/
http://www.fuerstenberg-institut.de/newsletter/suizid-zahlen-daten-fakten/
Durchschnittliches Sterbealter
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Sterbefaelle/Tabellen/SterbealterDurchschnitt.html
Benachteiligung von Vätern nach der Scheidung
http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/moderne-vaeter-werden-nach-der-scheidung-benachteiligt-14225576.html
Opfer von Gewaltdelikten
https://www.heise.de/tp/features/Wer-ist-hier-eigentlich-das-typische-Opfer-3209897.html
Männer als Opfer von häuslicher Gewalt
http://www.deutschlandfunkkultur.de/von-psychoterror-bis-vergewaltigung-wenn-maenner-opfer.976.de.html?dram:article_id=367876
Alkoholkonsum und Abhängigkeit
http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/sonstVeroeffentlichungen/Alkoholatlas-Deutschland-2017_Doppelseiten.pdf
Obdachlosigkeit
http://www.sueddeutsche.de/politik/statistik-die-ungezaehlten-obdachlosen-1.3802913
http://www.bagw.de/de/themen/statistik_und_dokumentation/statistikberichte/index.html
Tödliche Arbeitsunfälle
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/au_statistik_2015.pdf
- Bewegte Bilder
https://www.youtube.com/watch?v=A7ZkZazfvao&list=PLj6XzcqwRpN4eUUun6Y0ktAIdNiy3FN-e
https://videos.pexels.com/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=erszXvazed4
Auftragsarbeiten
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- Musik
Zelda, Ocarina of Time - Hyrule Field (Morning Theme)
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2. Hintergrundlied: Ilker Yalçiner - Hanover
-Bilder
Hyrule Field:
https://r-sepko.deviantart.com
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https://www.studis-online.de/Hochschulen/ASH-Berlin
https://wikipedia.de
- Artikel, Studien und Zahlen
Harvey Weinstein
https://www.usatoday.com/story/life/people/2017/10/27/weinstein-scandal-complete-list-accusers/804663001/
Museum in Manchester hängt Gemälde ab
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/john-william-waterhouse-hylas-und-die-nymphen-in-manchester-abgehaengt-a-1190996.html
Kit Harrington
http://www.elleuk.com/life-and-culture/culture/news/a39470/kit-harington-reverse-sexism-comments-wrong/
Werbe- und Konsumentenpsychologie (E-Book)
https://books.google.com/books?id=tpxnCgAAQBAJ&pg=PA215&lpg#v=onepage&q&f=false
Schema Theorie
https://portal.hogrefe.com/dorsch/schematheorie/
Geschlechtergerechte Sprache
http://www.taz.de/!5464998/
Ist dein Arbeitsplatz sexistisch?
http://www.zeit.de/arbeit/2018-01/sexismus-arbeitsplatz-checkliste-metoo-grossbritannien
Binationale Ehen (Statistik von 2013) und Artikel
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2015/02/PD15_053_122pdf.pdf?__blob=publicationFile
http://www.sueddeutsche.de/leben/acht-grafiken-zur-ehe-kann-heiraten-gut-gehen-1.2477048
Berliner Hochschule übermalt angeblich sexistisches Gedicht
https://www.welt.de/kultur/article172785249/Berlin-Alice-Salomon-Hochschule-uebermalt-angeblich-sexistisches-Gedicht-von-Eugen-Gomringer.html
Tweet - Zigarren und Motoröl
https://twitter.com/SariaDelaney/status/956179718855888896
Vaterschaftsurlaub
http://www.oecd.org/els/family/database.htm
http://m.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/5554/What_dads_can_do_for_gender_equality.html
Selbstmordrate - Männer und Frauen
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/318292/umfrage/anzahl-der-sterbefaelle-durch-suizid-in-deutschland-nach-altersgruppe-und-geschlecht/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.agus-selbsthilfe.de/fileadmin/common/suizidzahlen/2015_Suizidzahlen_fuer_2013.pdf
https://agus-selbsthilfe.de/info-zu-suizid/tod-durch-suizid/zahlen-und-statistiken/
http://www.faktum-magazin.de/2016/03/die-welt-suizidrate-bei-maennern-5mal-hoeher-als-bei-frauen/
http://www.fuerstenberg-institut.de/newsletter/suizid-zahlen-daten-fakten/
Durchschnittliches Sterbealter
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Sterbefaelle/Tabellen/SterbealterDurchschnitt.html
Benachteiligung von Vätern nach der Scheidung
http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/moderne-vaeter-werden-nach-der-scheidung-benachteiligt-14225576.html
Opfer von Gewaltdelikten
https://www.heise.de/tp/features/Wer-ist-hier-eigentlich-das-typische-Opfer-3209897.html
Männer als Opfer von häuslicher Gewalt
http://www.deutschlandfunkkultur.de/von-psychoterror-bis-vergewaltigung-wenn-maenner-opfer.976.de.html?dram:article_id=367876
Alkoholkonsum und Abhängigkeit
http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/sonstVeroeffentlichungen/Alkoholatlas-Deutschland-2017_Doppelseiten.pdf
Obdachlosigkeit
http://www.sueddeutsche.de/politik/statistik-die-ungezaehlten-obdachlosen-1.3802913
http://www.bagw.de/de/themen/statistik_und_dokumentation/statistikberichte/index.html
Tödliche Arbeitsunfälle
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/au_statistik_2015.pdf
- Bewegte Bilder
https://www.youtube.com/watch?v=A7ZkZazfvao&list=PLj6XzcqwRpN4eUUun6Y0ktAIdNiy3FN-e
https://videos.pexels.com/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=erszXvazed4
Auftragsarbeiten
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