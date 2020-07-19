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L'info en questionS #5 - Émission du 9 juillet 2020
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1 view • July 19, 2020
Import YT 9 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=xt_8t02QArQ
Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Au programme de ce soir : Comment gérer ses peurs - L'hypersensibilité chimique multiple - Personne n'est mort du COVID19 - La liste des médicaments utiles et inutiles
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission "l'info en QuestionS" est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens.
Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
🌸 Retrouvez l'émission chaque jeudi à 20h00 Heure UE-France / 14h00 Heure Québec 🌸
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Interventions de Sophie Meulemans :
Pour les liens sous la vidéo, pour le MCS, multiple chemical sensitivity :
https://www.asef-asso.fr/attachments/408_FicheASEF_MCS.pdf
http://www.nettally.com/prusty/FrenchBR3.pdf
https://www.ramazzini.org/wp-content/uploads/2009/01/11.03.2013_-Martin-Pall_MCS.pdf
POUR COMMANDER les t-shirts informatifs en coton bio proposés par InitiativeCitoyenne (différentes tailles disponibles) : écrire à l'adresse [email protected]
Interventions de Jean-Jacques Crèvecœur :
— Persone n'est mort du COVID19 : https://off-guardian.org/2020/07/02/no-one-has-died-from-the-coronavirus-president-of-the-bulgarian-pathology-association/
— Les symptômes : tout et n'importe quoi (Dr Pascal Sacré) : https://www.mondialisation.ca/les-tests-talon-dachille-du-chateau-de-cartes-covid-19/5645964
— À propos de la responsabilité des vaccins en Italie : http://xochipelli.fr/2020/03/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses/
— Vaccinations massives en Italie comme cause de la pandémie ? https://www.egaliteetreconciliation.fr/Covid-19-la-vaccination-massive-explique-t-elle-le-taux-de-mortalite-en-Italie-58780.html
— Des cas de pneumonies étranges en Italie avant la pandémie : http://french.xinhuanet.com/2020-03/22/c_138904864.htm
— Sur les déplacements épidémiques dus aux vaccins : https://www.neosante.eu/vaccins-microbes-les-relations-desastreuses/
— Documentaire d'ARTE : "Tous surveillés - 7 milliards de suspects" : https://youtu.be/y6axbBtXgLk
POUR LA BELGIQUE : Pour accéder à des milliers d'informations relatives à la vaccination : http://initiativecitoyenne.be/
SIGNEZ LA PÉTITION BELGE : https://www.petitionenligne.be/pas_de_vaccination_obligatoire_contre_le_covid-19
POUR LA SUISSE :
SIGNEZ LA PÉTITION SUISSE : https://www.petition-vaccination-2020.com/
- Le système de gouvernance suisse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_politique_de_la_Suisse et https://www.ch.ch/fr/democratie/droits-politiques/
- Référendum n°1 pour contester la modification de la loi sur les épidémies qui autorise l’application de traçage, télécharger les formulaires à faire signer aux suisses : https://drive.infomaniak.com/app/share/134892/5b90f1b0-edff-4136-b76f-4cf2222c7aed
Les feuilles signées et validées par la commune (même incomplètes) sont à envoyer à : François de Siebenthal - 23, Av. Edouard Dapples - CH 1006 LAUSANNE, SUISSE
- Loi sur les épidémies (LEp), voir art. 60a : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071012/index.hta
- Projet de loi COVID19, voir art. 2 : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61797.pdf
- Rapport explicatif de la loi COVID19 (vaccin obligatoire même sans situation d’urgence), voir art. 2 : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61788.pdf
- Pour contacter Chloé : [email protected]
POUR LA FRANCE :
SIGNEZ LA PÉTITION FRANÇAISE : https://libertenotreamour.wesign.it/fr
- Association Liberté Information Santé : https://www.alis-france.com/
- Ligue Nationale pour la Liberté Vaccinale : https://www.infovaccin.fr/
- Collectif d'avocats et de citoyens qui s'unissent face aux mesures disproportionnées contre le COVID : https://noublionsrien.fr/
Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Au programme de ce soir : Comment gérer ses peurs - L'hypersensibilité chimique multiple - Personne n'est mort du COVID19 - La liste des médicaments utiles et inutiles
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission "l'info en QuestionS" est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens.
Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
🌸 Retrouvez l'émission chaque jeudi à 20h00 Heure UE-France / 14h00 Heure Québec 🌸
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Interventions de Sophie Meulemans :
Pour les liens sous la vidéo, pour le MCS, multiple chemical sensitivity :
https://www.asef-asso.fr/attachments/408_FicheASEF_MCS.pdf
http://www.nettally.com/prusty/FrenchBR3.pdf
https://www.ramazzini.org/wp-content/uploads/2009/01/11.03.2013_-Martin-Pall_MCS.pdf
POUR COMMANDER les t-shirts informatifs en coton bio proposés par InitiativeCitoyenne (différentes tailles disponibles) : écrire à l'adresse [email protected]
Interventions de Jean-Jacques Crèvecœur :
— Persone n'est mort du COVID19 : https://off-guardian.org/2020/07/02/no-one-has-died-from-the-coronavirus-president-of-the-bulgarian-pathology-association/
— Les symptômes : tout et n'importe quoi (Dr Pascal Sacré) : https://www.mondialisation.ca/les-tests-talon-dachille-du-chateau-de-cartes-covid-19/5645964
— À propos de la responsabilité des vaccins en Italie : http://xochipelli.fr/2020/03/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses/
— Vaccinations massives en Italie comme cause de la pandémie ? https://www.egaliteetreconciliation.fr/Covid-19-la-vaccination-massive-explique-t-elle-le-taux-de-mortalite-en-Italie-58780.html
— Des cas de pneumonies étranges en Italie avant la pandémie : http://french.xinhuanet.com/2020-03/22/c_138904864.htm
— Sur les déplacements épidémiques dus aux vaccins : https://www.neosante.eu/vaccins-microbes-les-relations-desastreuses/
— Documentaire d'ARTE : "Tous surveillés - 7 milliards de suspects" : https://youtu.be/y6axbBtXgLk
POUR LA BELGIQUE : Pour accéder à des milliers d'informations relatives à la vaccination : http://initiativecitoyenne.be/
SIGNEZ LA PÉTITION BELGE : https://www.petitionenligne.be/pas_de_vaccination_obligatoire_contre_le_covid-19
POUR LA SUISSE :
SIGNEZ LA PÉTITION SUISSE : https://www.petition-vaccination-2020.com/
- Le système de gouvernance suisse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_politique_de_la_Suisse et https://www.ch.ch/fr/democratie/droits-politiques/
- Référendum n°1 pour contester la modification de la loi sur les épidémies qui autorise l’application de traçage, télécharger les formulaires à faire signer aux suisses : https://drive.infomaniak.com/app/share/134892/5b90f1b0-edff-4136-b76f-4cf2222c7aed
Les feuilles signées et validées par la commune (même incomplètes) sont à envoyer à : François de Siebenthal - 23, Av. Edouard Dapples - CH 1006 LAUSANNE, SUISSE
- Loi sur les épidémies (LEp), voir art. 60a : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071012/index.hta
- Projet de loi COVID19, voir art. 2 : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61797.pdf
- Rapport explicatif de la loi COVID19 (vaccin obligatoire même sans situation d’urgence), voir art. 2 : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61788.pdf
- Pour contacter Chloé : [email protected]
POUR LA FRANCE :
SIGNEZ LA PÉTITION FRANÇAISE : https://libertenotreamour.wesign.it/fr
- Association Liberté Information Santé : https://www.alis-france.com/
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