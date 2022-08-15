ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ Ο ΤΕΤΡΑΠΛΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ALBERΤ BOURLA

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O διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Albert Bourla διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό. Είναι κάτι που γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter. O ίδιος πρόσθεσε πως έχει κάνει τέσσερις δόσεις του εμβολίου ενώ ακολουθεί αγωγή με το αντιικό χάπι paxlovid. Συγκεκριμένα, έγραψε τα εξής: «Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι βρέθηκα θετικός στην COVID-19. Είμαι ευγνώμων που έχω λάβει τέσσερις δόσεις του εμβολίου Pfizer-BioNTech και αισθάνομαι καλά, ενώ εμφανίζω πολύ ήπια συμπτώματα. Έχω απομονωθεί και έχω ξεκινήσει μια αγωγή με Paxlovid».