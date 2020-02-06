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ΠΑΝΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΑΡΜΑ (ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣΟΝΙΚΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE)
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ΠΑΝΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΑΡΜΑ (ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΛΛΑ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣΟΝΙΚΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=TEuV4TmoN00 ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΓΡΑΨΕ…)
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΝΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ, ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΤΟΝ ΥΛΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ", ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΝ "ΑΛΑΘΗΤΟ" ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ... ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ...
ΑΣ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΓΗ ΩΣ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ http://www.freevolition.gr/greece.htm .
ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΤΟΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΘΕΟ ΤΟΥΣ ΤΟΝ "ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ" ΟΠΩΣ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΟΝ "ΘΕΟ" ("Δεν υπάρχει για τον Τεκτονισμό ιδιαίτερος Θεός" ΟΠΩΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ!) ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣΟΝΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΛΛΑΧ, ΣΤΟΝ ΒΟΥΔΑ Ή ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΘΕΟ («Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, Ψαλμ. 95,5»), ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΟΛΟ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΟΠΩΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥΣ http://grandlodge.gr/i-filosofia-w-11210.html ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ: "Δεν υπάρχει για τον Τεκτονισμό ιδιαίτερος Θεός. Ο Θεός κάθε Τέκτονα παραμένει Εκείνος της Θρησκείας του. Προκειμένου δε να μην υπάρχουν μεταξύ των Τεκτόνων, δογματικές αντιπαλότητες ή θρησκευτικές διαφορές, ο Θεός αποκαλείται με τη γενική προσωνυμία του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος"...
...ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ... ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΗ: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, «ΠΡΑΞ. 4,10 ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΣΤΩ ΠΑΣΙΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΛΑΩ ΙΣΡΑΗΛ ΟΤΙ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ, ΟΝ ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΑΥΡΩΣΑΤΕ, ΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ, ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΟΥΤΟΣ ΠΑΡΕΣΤΗΚΕΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΜΩΝ ΥΓΙΗΣ. ΠΡΑΞ. 4,11 ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΛΙΘΟΣ Ο ΕΞΟΥΘΕΝΗΘΕΙΣ ΥΦ' ΥΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΩΝ, Ο ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΝ ΓΩΝΙΑΣ. ΠΡΑΞ. 4,12 ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΑΛΛΩ ΟΥΔΕΝΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ· ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΟΝΟΜΑ ΕΣΤΙΝ ΕΤΕΡΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΝ Ω ΔΕΙ ΣΩΘΗΝΑΙ ΗΜΑΣ». ΟΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣΟΝΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΤΟΑ (ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ) ΜΕ ΑΠΥΘΜΕΝΗ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ ΑΛΛΑ ΤΟΝ "ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ" ΟΠΩΣ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ "ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΟΛΟ" ("ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΗΚΟΥΝ") ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΩΣ "ΓΝΗΣΙΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ" (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΣΤΙΧΟΣ 5: «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα·». ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, ΣΤΙΧΟΣ: 5 «εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς». ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14, ΣΤΙΧΟΣ: 6 «λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ».) ΚΑΙ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ "ΒΑΠΤΙΖΟΥΝ" ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΨΕΥΔΩΣ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΙΝΑΙ "ΤΕΚΤΟΝΕΣ"...
Οι αληθινοί αγνοί πατριώτες και εθνομάρτυρες που αγαπούν την πατρίδα τους δεν είναι κατά ανάγκη εθνικιστές και οι εθνομάρτυρες (σαν τον Επίσκοπο Σμύρνης Χρυσόστομο) δεν είναι πάντα άγιοι αν και υπάρχουν άγιοι που είναι και εθνομάρτυρες όπως ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός εθνομάρτυρας και Ισαποστόλος. Πάντως σίγουρα ο αληθινός ορθόδοξος είναι πατριώτης και όχι εθνικιστής γιατί δεν υποτιμά ούτε μισεί τα άλλα έθνη ούτε βάζει το έθνος του πάνω από την ορθόδοξη πίστη του στον Άγιο Θεό. ΑΣ ΜΗΝ ΤΑ ΣΥΓΧΕΟΥΜΕ ΣΚΟΠΙΜΑ ΛΟΙΠΟΝ.
ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΑΡΟΤΡΥΝΩ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΠΡΩΤΑ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ.
«ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ» ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ
ΚΡΥΦΗ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕ ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΣΤΟΑ ΟΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ https://www.youtube.com/watch?v=elreliB8hUs
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΝΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ, ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΤΟΝ ΥΛΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ", ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΝ "ΑΛΑΘΗΤΟ" ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ... ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ...
ΑΣ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΓΗ ΩΣ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ http://www.freevolition.gr/greece.htm .
ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΤΟΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΘΕΟ ΤΟΥΣ ΤΟΝ "ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ" ΟΠΩΣ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΟΝ "ΘΕΟ" ("Δεν υπάρχει για τον Τεκτονισμό ιδιαίτερος Θεός" ΟΠΩΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ!) ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣΟΝΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΛΛΑΧ, ΣΤΟΝ ΒΟΥΔΑ Ή ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΘΕΟ («Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, Ψαλμ. 95,5»), ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΟΛΟ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΟΠΩΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥΣ http://grandlodge.gr/i-filosofia-w-11210.html ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ: "Δεν υπάρχει για τον Τεκτονισμό ιδιαίτερος Θεός. Ο Θεός κάθε Τέκτονα παραμένει Εκείνος της Θρησκείας του. Προκειμένου δε να μην υπάρχουν μεταξύ των Τεκτόνων, δογματικές αντιπαλότητες ή θρησκευτικές διαφορές, ο Θεός αποκαλείται με τη γενική προσωνυμία του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος"...
...ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ... ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΗ: ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, «ΠΡΑΞ. 4,10 ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΣΤΩ ΠΑΣΙΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΛΑΩ ΙΣΡΑΗΛ ΟΤΙ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ, ΟΝ ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΑΥΡΩΣΑΤΕ, ΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ, ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΟΥΤΟΣ ΠΑΡΕΣΤΗΚΕΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΜΩΝ ΥΓΙΗΣ. ΠΡΑΞ. 4,11 ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΛΙΘΟΣ Ο ΕΞΟΥΘΕΝΗΘΕΙΣ ΥΦ' ΥΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΩΝ, Ο ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΝ ΓΩΝΙΑΣ. ΠΡΑΞ. 4,12 ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΑΛΛΩ ΟΥΔΕΝΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ· ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΟΝΟΜΑ ΕΣΤΙΝ ΕΤΕΡΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΝ Ω ΔΕΙ ΣΩΘΗΝΑΙ ΗΜΑΣ». ΟΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΜΑΣΟΝΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΤΟΑ (ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ) ΜΕ ΑΠΥΘΜΕΝΗ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ ΑΛΛΑ ΤΟΝ "ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ" ΟΠΩΣ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ "ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΟΛΟ" ("ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΗΚΟΥΝ") ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΩΣ "ΓΝΗΣΙΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ" (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΣΤΙΧΟΣ 5: «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα·». ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, ΣΤΙΧΟΣ: 5 «εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς». ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14, ΣΤΙΧΟΣ: 6 «λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ».) ΚΑΙ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ "ΒΑΠΤΙΖΟΥΝ" ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΨΕΥΔΩΣ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΙΝΑΙ "ΤΕΚΤΟΝΕΣ"...
Οι αληθινοί αγνοί πατριώτες και εθνομάρτυρες που αγαπούν την πατρίδα τους δεν είναι κατά ανάγκη εθνικιστές και οι εθνομάρτυρες (σαν τον Επίσκοπο Σμύρνης Χρυσόστομο) δεν είναι πάντα άγιοι αν και υπάρχουν άγιοι που είναι και εθνομάρτυρες όπως ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός εθνομάρτυρας και Ισαποστόλος. Πάντως σίγουρα ο αληθινός ορθόδοξος είναι πατριώτης και όχι εθνικιστής γιατί δεν υποτιμά ούτε μισεί τα άλλα έθνη ούτε βάζει το έθνος του πάνω από την ορθόδοξη πίστη του στον Άγιο Θεό. ΑΣ ΜΗΝ ΤΑ ΣΥΓΧΕΟΥΜΕ ΣΚΟΠΙΜΑ ΛΟΙΠΟΝ.
ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΑΡΟΤΡΥΝΩ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΠΡΩΤΑ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ.
«ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ» ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ
ΚΡΥΦΗ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕ ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΣΤΟΑ ΟΠΟΥ ΘΥΣΙΑΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ https://www.youtube.com/watch?v=elreliB8hUs
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