EIleen Higgins MIAMI MAYOR! First Dem in 30 Years Beats Trump Pick 😱
newsplusglobe
newsplusglobe
11 followers
8 views • 21 hours ago

EIleen Higgins MIAMI MAYOR! First Dem in 30 Years Beats Trump Pick 😱

Eileen Higgins defeats Emilio Gonzalez 59-41% in Miami mayoral runoff - FIRST Democratic mayor since 1996, first woman, first non-Hispanic in decades! Promises housing, transit, resilience. Historic flip in Trump-won Miami-Dade!​

#EileenHiggins #MiamiMayor #FloridaPolitics #DemocraticWin #MiamiElection #HistoricVictory #MiamiDade

eileen higginsmiami mayor electionmiami politicsdemocratic win miamiemilio gonzalezflorida elections 2025miami-dade politicsfirst woman miami mayor
