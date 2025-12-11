© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
EIleen Higgins MIAMI MAYOR! First Dem in 30 Years Beats Trump Pick 😱
Description
Eileen Higgins defeats Emilio Gonzalez 59-41% in Miami mayoral runoff - FIRST Democratic mayor since 1996, first woman, first non-Hispanic in decades! Promises housing, transit, resilience. Historic flip in Trump-won Miami-Dade!
Hashtags
#EileenHiggins #MiamiMayor #FloridaPolitics #DemocraticWin #MiamiElection #HistoricVictory #MiamiDade