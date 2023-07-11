Игорь Стрелков: мятеж Пригожина, "бомба" в Листве и возвращение Азова (10.07.23)

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– Товарисчи, перекрываете Литейный, разводите мосты, вызывайте спецполки отборных бойцов!
– Заняли Москву? Началось? Фронт пал?
– Никак нет-с, белые в городе, полковник в городе…
Утром Игорь Иванович Стрелков прокомментировал, что произошло вчера в Листве, какие последствия нас ждут от мятежа, почему Пригожин не пошёл в Москву и как Турция может войти в войну уже в этом году.