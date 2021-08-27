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IFQ63 - Émission #63 du 26 août 2021 avec Nelly Grosjean
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0 view • August 27, 2021
26 août 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/IFQ63:2
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Vidéo sur les morts du vaccin, en onze langues :— https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Notre invitée :
Atterrie dans la potion magique de la naturopathie et des huiles essentielles dès son plus jeune âge, cette héritière d’une longue tradition familiale en santé holistique a plus de quarante ans d’expérience dans le domaine de la santé naturelle. Depuis de nombreuses années, avec un dynamisme et une générosité légendaires, Nelly Grosjean répand autour d’elle son amour des plantes grâce à différentes initiatives.
Elle a fondé le Musée des arômes et du parfum de Graveson-en-Provence, un lieu magique qui émerveille chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. En Suisse, elle a créé le Moulin de vies, un éco-lieu qui propose stages, cures et séminaires. Au Japon, elle a initié l’école d’aromathérapie naturellement de Tokyo. Depuis 1992, elle plante des arbres sur les cinq continents et œuvre pour la sauvegarde de la planète.
En 2020 est inaugurée la fondationnellygrosjean.org qui a pour objectifs d’aider les enfants et de réduire la famine, de participer aux fondations humanitaires, de retrouver liberté et souveraineté pour l’être humain.
Nelly Grosjean est une figure majeure du monde des huiles essentielles et compte parmi les précurseurs de leur diffusion auprès d’un large public. Auteure de plus de 30 livres sur les bonnes utilisations des huiles essentielles ainsi que sur l’alimentation gagneur, elle s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui, respectueux de la vie, ici et maintenant, veulent savourer l’irremplaçable sagesse de vivre en harmonie avec eux-mêmes et avec les autres.
Sources Nelly :
https://fondationnellygrosjean.org
3 minutes de respiration pour créer de la PAIX sur la planète, avec Vous !
Évènement planétaire tous les 21 de chaque mois à 21h sur https://universnellygrosjean.com/
https://linktr.ee/nellygrosjean
Sources Tal :
Les effets de la vaccination sur le sang (vidéo) : https://crowdbunker.com/v/UGjH6zVYqM
Une pandémie d’Oxyde de Graphène (texte) : http://xochipelli.fr/2021/08/une-pandemie-doxyde-de-graphene/
Equipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
https://www.lelibrepenseur.org/
https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
👉 TAL SCHALLER :
https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 SOPHIE MEULEMANS :
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/chloe_frammery/
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
👉 MURIEL HUBIN :
Muriel : https://www.facebook.com/hubmu2
Essentiel : https://www.facebook.com/Muriel-Hubin-Essentiel-110284841350947
https://youtube.com/user/hubmu2
https://essentiellement.eu/
Sources Chloé :
• PowerPoint EuroGenFor.
http://gerarddscheller.ch/Presentation_Eurogenfor-IEQ63.pptx
PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_Eurogenfor-IEQ63.pdf
• Mars 2015 Pierre Jovanovic avec Etienne Chouard sur l'armée européenne.
https://www.youtube.com/watch?v=TL7PYX26ph0
• Le Point 24.06.21 - En 2023, l’armée française lancera un grand exercice pour préparer des milliers de soldats à un conflit d’ampleur, rapporte « The Economist ». https://www.lepoint.fr/societe/l-armee-francaise-prepare-10-000-soldats-a-un-eventuel-grand-conflit-24-06-2021-2432662_23.php
• Convention europénne des droits de l'homme. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
• Charte des droits fondamentaux. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:FR:PDF
• Convention européenne des droits de l'homme. https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
• Site officiel de la Confédération fédérale suisse - Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/2151_2151_2151/fr
• La Force de gendarmerie européenne (FGE) ou EuroGendFor, site du Ministère de l'intérieur français. http://www-pp.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-Institution/Nos-missions/Presence-dans-le-monde/La-Force-de-gendarmerie-europeenne-FGE-ou-EuroGendFor
• Site d'EUROGENFOR. https://eurogendfor.org/guardia-civil-full-member/
• Site Twitter d'EUROGENFOR. https://twitter.com/Eurogendfor
• Légifrance - Décret 4.09.12 sur EUROGENFOR. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026348380
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Vidéo sur les morts du vaccin, en onze langues :— https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Notre invitée :
Atterrie dans la potion magique de la naturopathie et des huiles essentielles dès son plus jeune âge, cette héritière d’une longue tradition familiale en santé holistique a plus de quarante ans d’expérience dans le domaine de la santé naturelle. Depuis de nombreuses années, avec un dynamisme et une générosité légendaires, Nelly Grosjean répand autour d’elle son amour des plantes grâce à différentes initiatives.
Elle a fondé le Musée des arômes et du parfum de Graveson-en-Provence, un lieu magique qui émerveille chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. En Suisse, elle a créé le Moulin de vies, un éco-lieu qui propose stages, cures et séminaires. Au Japon, elle a initié l’école d’aromathérapie naturellement de Tokyo. Depuis 1992, elle plante des arbres sur les cinq continents et œuvre pour la sauvegarde de la planète.
En 2020 est inaugurée la fondationnellygrosjean.org qui a pour objectifs d’aider les enfants et de réduire la famine, de participer aux fondations humanitaires, de retrouver liberté et souveraineté pour l’être humain.
Nelly Grosjean est une figure majeure du monde des huiles essentielles et compte parmi les précurseurs de leur diffusion auprès d’un large public. Auteure de plus de 30 livres sur les bonnes utilisations des huiles essentielles ainsi que sur l’alimentation gagneur, elle s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui, respectueux de la vie, ici et maintenant, veulent savourer l’irremplaçable sagesse de vivre en harmonie avec eux-mêmes et avec les autres.
Sources Nelly :
https://fondationnellygrosjean.org
3 minutes de respiration pour créer de la PAIX sur la planète, avec Vous !
Évènement planétaire tous les 21 de chaque mois à 21h sur https://universnellygrosjean.com/
https://linktr.ee/nellygrosjean
Sources Tal :
Les effets de la vaccination sur le sang (vidéo) : https://crowdbunker.com/v/UGjH6zVYqM
Une pandémie d’Oxyde de Graphène (texte) : http://xochipelli.fr/2021/08/une-pandemie-doxyde-de-graphene/
Equipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
https://www.lelibrepenseur.org/
https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
👉 TAL SCHALLER :
https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 SOPHIE MEULEMANS :
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/chloe_frammery/
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
👉 MURIEL HUBIN :
Muriel : https://www.facebook.com/hubmu2
Essentiel : https://www.facebook.com/Muriel-Hubin-Essentiel-110284841350947
https://youtube.com/user/hubmu2
https://essentiellement.eu/
Sources Chloé :
• PowerPoint EuroGenFor.
http://gerarddscheller.ch/Presentation_Eurogenfor-IEQ63.pptx
PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_Eurogenfor-IEQ63.pdf
• Mars 2015 Pierre Jovanovic avec Etienne Chouard sur l'armée européenne.
https://www.youtube.com/watch?v=TL7PYX26ph0
• Le Point 24.06.21 - En 2023, l’armée française lancera un grand exercice pour préparer des milliers de soldats à un conflit d’ampleur, rapporte « The Economist ». https://www.lepoint.fr/societe/l-armee-francaise-prepare-10-000-soldats-a-un-eventuel-grand-conflit-24-06-2021-2432662_23.php
• Convention europénne des droits de l'homme. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
• Charte des droits fondamentaux. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:FR:PDF
• Convention européenne des droits de l'homme. https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
• Site officiel de la Confédération fédérale suisse - Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/2151_2151_2151/fr
• La Force de gendarmerie européenne (FGE) ou EuroGendFor, site du Ministère de l'intérieur français. http://www-pp.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-Institution/Nos-missions/Presence-dans-le-monde/La-Force-de-gendarmerie-europeenne-FGE-ou-EuroGendFor
• Site d'EUROGENFOR. https://eurogendfor.org/guardia-civil-full-member/
• Site Twitter d'EUROGENFOR. https://twitter.com/Eurogendfor
• Légifrance - Décret 4.09.12 sur EUROGENFOR. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026348380
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