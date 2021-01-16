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Экзосомы
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178 views • January 16, 2021
Почему всё, что вы знаете о вирусах, неверно https://medalternativa.info/video/o-virusah
По-настоящему революционные исследования показали, что большая часть того, во что мы сегодня верим о якобы смертельных свойствах вирусов, таких как грипп, на самом деле не основано на доказательствах, а является мифом…
Микробная теория – чрезвычайно мощная сила на этой планете, влияющая на повседневные взаимодействия, начиная от рукопожатия, вплоть до национальных программ вакцинации и глобальных кампаний по искоренению.
Но что, если фундаментальные исследования того, что именно представляют собой эти “патогены”, каким образом они нас заражают, ещё даже не проводились? А что, если многое из того, что предполагается и считается по поводу опасности микробов, особенно вирусов, полностью подрывается в свете новых радикальных открытий в области микробиологии?
Недавнее удивительное открытие зависимой от хозяина природы вирионного состава вируса гриппа на самом деле является лишь верхушкой интеллектуального айсберга, которому ещё только предстоит полностью стать видимым при свете дня, но который уже “топит корабли”; корабли парадигмы, так сказать.
Одна из таких парадигм заключается в том, что микробы – это вражеские бойцы, а вирусы не играют никакой фундаментальной роли в нашем здоровье и должны быть стёрты с лица Земли с помощью лекарств и вакцин, если это возможно.
Это убеждение, однако, несостоятельно. С открытием незаменимой роли микробиома и субпопуляции вирусов внутри него – вирома – мы пришли к совершенно новому, экологически обоснованному взгляду на организм и его окружение, которые принципиально неразделимы. По иронии судьбы, единственное, что может убить грипп, – это саму микробную теорию.
Перевод: Басарева Алёна https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернатива.инфо
Озвучка и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернатива.инфо
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По-настоящему революционные исследования показали, что большая часть того, во что мы сегодня верим о якобы смертельных свойствах вирусов, таких как грипп, на самом деле не основано на доказательствах, а является мифом…
Микробная теория – чрезвычайно мощная сила на этой планете, влияющая на повседневные взаимодействия, начиная от рукопожатия, вплоть до национальных программ вакцинации и глобальных кампаний по искоренению.
Но что, если фундаментальные исследования того, что именно представляют собой эти “патогены”, каким образом они нас заражают, ещё даже не проводились? А что, если многое из того, что предполагается и считается по поводу опасности микробов, особенно вирусов, полностью подрывается в свете новых радикальных открытий в области микробиологии?
Недавнее удивительное открытие зависимой от хозяина природы вирионного состава вируса гриппа на самом деле является лишь верхушкой интеллектуального айсберга, которому ещё только предстоит полностью стать видимым при свете дня, но который уже “топит корабли”; корабли парадигмы, так сказать.
Одна из таких парадигм заключается в том, что микробы – это вражеские бойцы, а вирусы не играют никакой фундаментальной роли в нашем здоровье и должны быть стёрты с лица Земли с помощью лекарств и вакцин, если это возможно.
Это убеждение, однако, несостоятельно. С открытием незаменимой роли микробиома и субпопуляции вирусов внутри него – вирома – мы пришли к совершенно новому, экологически обоснованному взгляду на организм и его окружение, которые принципиально неразделимы. По иронии судьбы, единственное, что может убить грипп, – это саму микробную теорию.
Перевод: Басарева Алёна https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернатива.инфо
Озвучка и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернатива.инфо
Поддержать переводы новых видеоматериалов на русский язык: https://medalternativa.info/donate
Много полезных материалов на нашем сайте https://medalternativa.info/
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте видео. Это может спасти чьи-то жизни.
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