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L'élite est terrée dans ses bunkers, elle va détruire l'économie avec un effondrement planifié
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40 views • September 02, 2021
URGENT ! Pour le bien de tous, faites la plus large diffusion de ces vidéos, auprès de votre famille et de vos connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l'humanité.
Préparez-vous! Ils déclencheront un effondrement mondial coordonné. Ils provoqueront l'effondrement du dollar et la famine de millions de personnes. Ils déclencheront l'anarchie et le chaos total... Ils détruiront la planète par un effondrement planifié et rejetteront la faute sur le Covid. Ils vont anéantir l'économie, la santé publique, la liberté d'expression et les infrastructures... Il s’agit d’une extinction fabriquée.
Source vidéo : Alcyon Pleiades Conseillé
https://www.bitchute.com/video/6hYj9n8q3bvW/?list=notifications&;randomize=false
Préparez-vous! Ils déclencheront un effondrement mondial coordonné. Ils provoqueront l'effondrement du dollar et la famine de millions de personnes. Ils déclencheront l'anarchie et le chaos total... Ils détruiront la planète par un effondrement planifié et rejetteront la faute sur le Covid. Ils vont anéantir l'économie, la santé publique, la liberté d'expression et les infrastructures... Il s’agit d’une extinction fabriquée.
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