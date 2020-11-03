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“The Japanese Jelly Donut Punishment”
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118 views • November 03, 2020
Private Wannabe got caught eating handcrafted donuts...
Private Wannabe Kaz - donut vs. emergency equivalent trial.
Seriously comic Azuki Beans Metal Jacket Emergency/Non-Emergency donut test.
✅ Note:
There’s nothing like a homemade Azuki bean donut but what if the ligjts go out or a disaster occurs what are you gonna do?
Here’s one answer: Emergency Steamed Organic Azuki Beans.
“Azuki Beans Metal Jacket Rip Off🤣”
✅ Tags:
#TheComicalChefBrothers #Organic #Azuki
#OrganicAzukiBeans #MRE #Emergency #OrganicFood #SHTF #Disaster #Donuts #Doughnuts #AzukiBeansDonuts #JellyDonut #PrivatePyle #FullMetalJacket #Parody
#有機小豆 #小豆ドーナツ #非常食 #緊急時 #ドーナツ #ジェリードーナツ #フルメタルジャケット #パイル二等兵 #微笑みデブ #パロディ
Private Wannabe Kaz - donut vs. emergency equivalent trial.
Seriously comic Azuki Beans Metal Jacket Emergency/Non-Emergency donut test.
✅ Note:
There’s nothing like a homemade Azuki bean donut but what if the ligjts go out or a disaster occurs what are you gonna do?
Here’s one answer: Emergency Steamed Organic Azuki Beans.
“Azuki Beans Metal Jacket Rip Off🤣”
✅ Tags:
#TheComicalChefBrothers #Organic #Azuki
#OrganicAzukiBeans #MRE #Emergency #OrganicFood #SHTF #Disaster #Donuts #Doughnuts #AzukiBeansDonuts #JellyDonut #PrivatePyle #FullMetalJacket #Parody
#有機小豆 #小豆ドーナツ #非常食 #緊急時 #ドーナツ #ジェリードーナツ #フルメタルジャケット #パイル二等兵 #微笑みデブ #パロディ
Keywords
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